Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς τις δυτικές συνοικίες της πόλης, μετά την ενεργοποίηση της σχετικής σύμβασης για την έναρξη των πρόδρομων εργασιών, όπως έκανε γνωστό ο Διευθυντής της «Ελληνικό Μετρό», Νίκος Δένης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η σύμβαση που εκκρεμούσε από το 2023 τέθηκε πλέον σε εφαρμογή. Στο πλαίσιο αυτό, εκκινούν άμεσα οι απαραίτητες τοπογραφικές μελέτες, οι οποίες θα διαδεχθούν από αρχαιολογικές τομές στους μελλοντικούς σταθμούς, καθώς και από τις απαραίτητες μετατοπίσεις των δικτύων κοινής ωφέλειας.

Παράλληλα, η «Ελληνικό Μετρό» προετοιμάζει ήδη τον πλήρη φάκελο του έργου για τη διεκδίκηση της απαιτούμενης χρηματοδότησης, με στόχο να προχωρήσει το ταχύτερο δυνατό η δημοπράτηση της κύριας εργολαβίας που θα συνδέσει τις δυτικές περιοχές με το κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Όσον αφορά την επέκταση προς την Καλαμαριά, ο κ. Δένης παρουσιάστηκε ιδιαίτερα καθησυχαστικός, τονίζοντας ότι οι βασικές υποδομές έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Η έναρξη της επιβατικής λειτουργίας τοποθετείται χρονικά έως τα τέλη Αυγούστου, καθώς το μόνο στάδιο που απομένει είναι η οριστική πιστοποίηση της ασφάλειας των συστημάτων.

Από τη μεριά του, ο διευθυντής λειτουργίας και συντήρησης, Γιώργος Ζυγογιάννης, μιλώντας στο κανάλι Breakthrough Hub στο TikTok , απάντησε στο ερώτημα «Γιατί δεν έχουμε ανοίξει ακόμα στην Καλαμαριά;»

Όπως εξήγησε, για να δοθεί η απαραίτητη αδειοδότηση για την εμπορική λειτουργία του Μετρό, θα πρέπει πρώτα να πιστοποιηθούν τόσο η επάρκεια και η ασφάλεια του συστήματος, όσο και οι διαδικασίες που εφαρμόζει ο φορέας λειτουργίας.

Πηγή: parallaximag