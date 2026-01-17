Εδώ και 41 ημέρες αγνοείται ο 33χρονος γιατρός, Αλέξης Τσικόπουλος στην Κρήτη. Οι έρευνες για την αναζήτηση του είναι αδιάκοπες.

Οι Αρχές μαζί με διασώστες και εθελοντές βοηθούν στην εύρεση του γιατρού με αμείωτη ένταση και απευθύνουν έκκληση προς κάθε πολίτη που μπορεί να γνωρίζει κάτι σχετικά με την τύχη του.

Ωστόσο, μια μαρτυρία στο Ρέθυμνο, αλλάζει τα δεδομένα και απομακρύνει τις έρευνες από τον Δήμο του Φρε.

Μια γυναίκα πριν 15μέρες ισχυρίζεται πως τον είδε κάτω από μια γέφυρα όσο έβρεχε καταρρακτωδώς και τον ρώτησε «που πας παιδί μου με τέτοια βροχή».

Εκείνος δεν απάντησε μόνο την ρώτησε αν έχει νερό να του δώσει. Η γυναίκα του έδωσε νερό και εκείνος έφυγε.

Βάσει, λοιπόν, αυτής της πληροφορίας οι έρευνες επεκτείνονται ως το Ρέθυμνο.

Το χρονικό της εξαφάνισης

Ήταν Κυριακή 7 Δεκεμβρίου όταν ο 33χρονος Αλέξης, που εργαζόταν στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, πήρε τηλέφωνο τον πατέρα του και του ανέφερε πως δεν ήταν καλά ζητώντας του να κατέβει στην Κρήτη.

Ο πατέρας του πήρε το αεροπλάνο από τη Θεσσαλονίκη και έφτασε στο Ηράκλειο ωστόσο τα ίχνη του είχαν χαθεί. Άμεσα ειδοποίησε τις αρχές και οργανώθηκε μία μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του άτυχου άνδρα.

Λίγα 24ωρα αργότερα εντοπίστηκε το αυτοκίνητό του στην περιοχή Φρε των Χανίων με τις αρχές να διαπιστώνουν πως είχε υποστεί μηχανική βλάβη. Αμέσως οι έρευνες στράφηκαν στις γύρω περιοχές, χωρίς όμως κάποιο αποτέλεσμα.

Την ίδια ώρα, εκδόθηκε silver alert για τον 33χρονο γιατρό ενώ τόσο ο πατέρας του όσο και η μητέρα του απεύθυναν έκκληση σε όποιον ξέρει το οτιδήποτε να βοηθήσει ώστε να βρεθεί ο γιος τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αλέξης, αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια ένα προσωπικό ζήτημα, ενώ ακολουθούσε και φαρμακευτική αγωγή, την οποία όμως το τελευταίο διάστημα είχε διακόψει.

