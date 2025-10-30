Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Από σήμερα 30 Οκτωβρίου, η Ελληνική Αστυνομία προχωρά σε νέα διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας, σε 33 επιπλέον γραφεία έκδοσης ταυτοτήτων πανελλαδικά. Η επέκταση αφορά τόσο την Αττική όσο και σημαντικές περιοχές της περιφέρειας, με στόχο τη διευκόλυνση των πολιτών και τη μείωση των χρόνων αναμονής.

Περισσότερες ώρες – περισσότερα διαθέσιμα ραντεβού

Η πρωτοβουλία αυτή αυξάνει τη διαθεσιμότητα των ραντεβού για την έκδοση ή την ανανέωση του δελτίου ταυτότητας, δίνοντας τη δυνατότητα εξυπηρέτησης σε πιο ευέλικτες ώρες.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη από τον Μάρτιο του 2024, το ωράριο είχε επεκταθεί σε περισσότερες από ογδόντα αστυνομικές υπηρεσίες, επιτρέποντας την εξυπηρέτηση των πολιτών, σχεδόν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Με τη νέα φάση διεύρυνσης, χιλιάδες πολίτες που μέχρι πρόσφατα έβρισκαν διαθέσιμο ραντεβού ακόμη και τρεις μήνες μετά, θα μπορούν πλέον να εξυπηρετούνται πολύ ταχύτερα.

Πού επεκτείνεται το ωράριο λειτουργίας

Στην Αττική, περισσότερες ώρες θα λειτουργούν τα Γραφεία Ταυτοτήτων σε κομβικές περιοχές όπως:

Σύνταγμα, Ομόνοια, Κυψέλη, Ζωγράφου, Νέα Σμύρνη, Δάφνη–Υμηττό, Χαλάνδρι, Κορυδαλλό, Αιγάλεω, Ηλιούπολη, Παιανία και άλλες.

Αντίστοιχες επεκτάσεις ισχύουν και για την περιφέρεια, σε περιοχές όπως:

Ηράκλειο (Μαλεβίζι), Ξάνθη (Άβδηρα), Καβάλα (Νέστος, Παγγαίο), Ροδόπη (Σάπες), Ημαθία (Αλεξάνδρεια) και Θήρα.

Στόχος: καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια της Ελληνικής Αστυνομίας να αναβαθμίσει τις υπηρεσίες προς τον πολίτη, προσφέροντας μια πιο απλή, σύγχρονη και άμεση διαδικασία για την έκδοση των νέων δελτίων ταυτότητας.

Οι πολίτες μπορούν να προγραμματίζουν ηλεκτρονικά τα ραντεβού τους μέσω της σχετικής ενότητας στο gov.gr, επιλέγοντας την Υπηρεσία, την ημέρα και την ώρα που τους εξυπηρετεί.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία έκδοσης δελτίων ταυτότητας υπάρχουν αναρτημένες στον επίσημο ιστότοπο της Ελληνικής Αστυνομίας, στον Οδηγό του Πολίτη:

https://www.astynomia.gr/odigos-tou-politi/dikaiologitika/ekdosi-deltiou-taftotitas/

Πηγή: ΑΠΕ