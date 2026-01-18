Στα λευκά έχουν «ντυθεί» πολλές περιοχές της χώρας, εξαιτίας της απότομης αλλαγής του καιρού και του παγετού που επικρατεί αυτές τις μέρες και θα διαρκέσει ως και την Πέμπτη.

Χιονοπτώσεις σημειώθηκαν τα ξημερώματα στα ορεινά της Φθιώτιδας, με το χιόνι σε αρκετές περιοχές να το στρώνει, δημιουργώντας ένα όμορφο χειμωνιάτικο τοπίο.

Χιονίζει και στα ορεινά της Πελοποννήσου και συγκεκριμένα στα Τρίκαλα Κορινθίας, αλλά και στα Χάνια Πηλίου, Νεραϊδοχώρι Τρικάλων, Περτούλι και στην Αράχωβα.

Τα χιονοδρομικά κέντρα είναι ανοιχτά για τους επισκέπτες που θέλουν να κάνουν σκι, και να απολαύσουν το υπέροχο σκηνικό.

Πιο συγκεκριμένα, ανοιχτά είναι τα χιονοδρομικά σε Ανήλιο, Βασιλίτσα, Παρνασσό, Καϊμακτσαλάν, Πισοδέρι, Καλάβρυτα, 3–5 Πηγάδια, Λαϊλιά και Φαλακρό.

Δείτε εικόνες και βίντεο από τις χιονισμένες περιοχές:

Χάνια Πηλίου:

Τρίκαλα Κορινθίας:

Πηγή: LamiaNow, Forecastweather