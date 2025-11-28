Ισχυρές καταιγίδες συνοδευόμενες από έντονη κεραυνική δραστηριότητα πλήττει από τα ξημερώματα της Παρασκευής αρκετές περιοχές του Λεκανοπεδίου Αττικής. Από το νέο κύμα καταιγίδων αρκετοί δρόμοι μετετράπηκαν σε ποτάμια, ενώ οι Αρχές καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Οι επικίνδυνες καταιγίδες θα συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες, ενώ ουσιαστική βελτίωση του καιρού αναμένεται από την Κυριακή.

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, η κακοκαιρία θα επηρεάσει σήμερα Παρασκευή (28/11) με βροχές και καταιγίδες σχεδόν όλη τη χώρα. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές της δυτικής και της βόρειας Ελλάδας καθώς και στο ανατολικό Αιγαίο θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.

Παρακολουθήστε live την εξέλιξη της κακοκαιρίας

Σε “κόκκινο συναγερμό” το Βόρειο Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα – Επί ποδός ο κρατικός μηχανισμός

Σε επιφυλακή βρίσκεται η Πολιτική Προστασία, εν όψει του νέου κύματος έντονης κακοκαιρίας, που αναμένεται τις επόμενες ώρες και κατά τόπους τα φαινόμενα θα είναι πολύ ισχυρά, σύμφωνα με τις προβλέψεις της ΕΜΥ.

Αργά χθες το απόγευμα ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες που είχαν αποφασιστεί από την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, την οποία συγκάλεσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, προκειμένου να προετοιμαστεί ο κρατικός μηχανισμός, ειδικά στις περιοχές που το πέρασμα της κακοκαιρίας προβλέπεται να έχει πολύ έντονα φαινόμενα.

Οι περιοχές αυτές, όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας είναι η ανατολική Μακεδονία η Θράκη, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

Για το λόγο αυτό, όπως αποφασίστηκε από την Επιτροπή, μετά από επικοινωνία του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού πραγματοποιήθηκαν άμεσα Συμβούλια Πολιτικής Προστασίας, ενώ υπήρξε επικοινωνία και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να έχουν πλήρη ενημέρωση για τα επικείμενα καιρικά φαινόμενα και να τεθούν σε επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Στο πλαίσιο αυτών των ενεργειών, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εξέδωσε κατάσταση ετοιμότητας «RED CODE» για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Υπενθυμίζεται ότι βρίσκονται ήδη σε κατάσταση ετοιμότητας «RED CODE» οι περιφέρειες και οι δήμοι των Περιφερειών Ιονίων Νήσων, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Οι κρίσιμες ώρες, σύμφωνα με τις προβλέψεις των επιστημόνων, θα είναι περίπου ένα δωδεκάωρο, από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής, αλλά τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες, κυρίως στα Δωδεκάνησα.

Το διάστημα αυτό αναμένονται ισχυρές βροχές, αλλά μικρότερης έντασης από τις παραπάνω περιοχές, και στην Αττική, για αυτό είναι σε πλήρη ετοιμότητα το Πυροσβεστικό Σώμα και ο υπόλοιπος μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας, για να επέμβει αν και όπου χρειαστεί.

Για σήμερα Παρασκευή (28-11-2025) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και μέχρι το απόγευμα στις περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης

β. Στα νησιά του Ιονίου και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο μέχρι και τις πρωινές ώρες

γ. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από το μεσημέρι

δ. Στα Δωδεκάνησα από τις βραδινές ώρες.

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.emy.gr, (www.oldportal.emy.gr).

Συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας ενόψει της κακοκαιρίας

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απευθύνει εκ νέου συστάσεις προς τους πολίτες, καλώντας τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων η ΓΓΠΠ συνιστά στους πολίτες:

• Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

• Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

• Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζοί ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.

• Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

• Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

• Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

• Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

• Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

• Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

• Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.

• Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

• Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.

• Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

• Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.

• Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.

• Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.

• Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.

• Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.

• Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ.).

• Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.

• Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.

• Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος), πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.

Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. www.astynomia.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.