Έπεσαν δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα που επιχειρούσαν για την κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς στην περιοχή της Ψάθας. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του σημείου που κατέπεσαν τα δύο ελικόπτερα όπως και κατάσταση της υγείας των πληρωμάτων τους.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες τα δύο ελικόπτερα τύπου Bell, συγκρούστηκαν μεταξύ τους, εξαιτίας της ελάχιστης ορατότητας λόγω των πυκνών καπνών.