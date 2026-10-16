Έπεσαν τα πρώτα χιόνια σε Γρεβενά και Καστοριά και οι κάτοικοι είδαν σιγά –σιγά τις νιφάδες να απλώνονται στις αυλές τους το απόγευμα της Παρασκευής 16 Οκτωβρίου.

Συγκεκριμένα στην Κοτύλη Καστοριάς, όπου το υψόμετρο δείχνει τα 1.200 μέτρα σημειώθηκε η πρώτη χιονόπτωση της νέας σεζόν.

Βίντεο από την Κοτύλη:

Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα που καταγράφηκε στη Σαμαρίνα στα Γρεβενά, η οποία είναι ένα από τα πιο ορεινά χωριά της Ελλάδας και βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου 1.450 μέτρων.

Βίντεο από τις πρώτες νιφάδες στη Σαμαρίνα:

Τα πρώτα χιόνια έφεραν λίγο νωρίτερα από το αναμενόμενο το χειμωνιάτικο σκηνικό στα ορεινά της χώρας. Σημειώνεται ότι η θερμοκρασία στην ευρύτερη περιοχή της Καστοριάς κυμαίνεται από τον 1 ως τους 11 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα Γρεβενά από τους 4 ως τους 16 βαθμούς Κελσίου.