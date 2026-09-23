Χειμωνιάζει στις ψηλότερες βουνοκορφές της χώρας, με τον Όλυμπο να ντύνεται στα λευκά. Οι πρώτες νιφάδες της περιόδου έπεσαν στο Οροπέδιο των Μουσών, προσφέροντας εντυπωσιακές εικόνες και σηματοδοτώντας την αλλαγή του καιρικού σκηνικού.

Η πτώση της θερμοκρασίας έγινε αισθητή σε όλο το «βουνό των θεών», με τον υδράργυρο στην Πετρόστρουγκα να υποχωρεί στους 8°C. Αν και το χιόνι που έπεσε στο Οροπέδιο των Μουσών ήταν λιγοστό και σε αρκετά σημεία έλιωσε γρήγορα, το τοπίο μεταμορφώθηκε αμέσως.

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