Ένας άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά σε σούπερ μάρκετ στα Ιλίσια και απεγκλωβίστηκε με τη βοήθεια της Πυροσβεστικής.

Συγκεκριμένα, στις 12:19 ενημερώθηκε η Πυροσβεστική για έναν άνδρα που τραυματίστηκε σε ανελκυστήρια, που βρίσκεται μέσα σε σούπερ μάρκετ στην περιοχή των Ιλισίων. Οι Πυροσβέστες έσπευσαν και μόλις τον απεγκλώβισαν τον παρέδωσαν σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες τον μετέφεραν στο νοσοκομείο Γ. Γεννηματάς.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως πρόκειται για συντηρητή, που εκτελούσε τεχνικό έλεγχο και εργασίες στο χώρο του ανελκυστήρα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, περίπου την ίδια ώρα απεγκλωβίστηκε και μία γυναίκα από ασανσέρ στο δήμο Καλλιθέας και παρελήφθη επίσης από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.