Δύο ακόμα περιστατικά κατάρρευσης μπαλκονιού και τοίχου σημειώθηκαν στο Ηράκλειο, προκαλώντας έντονο προβληματισμό στους περιοίκους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, η αρχή έγινε σήμερα το πρωί σε κεντρικό σημείο της παλιάς πόλης και συγκεκριμένα στην οδό Γιαννίκου 43, όταν κομμάτι από μπαλκόνι κατέρρευσε και έπεσε στο δρόμο.

Λίγη ώρα αργότερα, κομμάτια ενός τοίχου έπεσαν σε ιδιωτικό χώρο.

Ευτυχώς από τα δύο αυτά περιστατικά δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός και δεν θρηνήσαμε θύματα.

Στην οδό Γιαννίκου έσπευσε η δημοτική αστυνομία και απέκλεισε το σημείο βάζοντας κορδέλες ενώ στελέχη της Πολεοδομίας του Ηρακλείου βρίσκονται και στις δύο περιοχές προκειμένου να πραγματοποιήσουν αυτοψία.