Σφοδρή κακοκαιρία πλήττει σήμερα, Κυριακή 3 Μαΐου, την Καρδίτσα, με τα φαινόμενα να έχουν ενταθεί τις τελευταίες ώρες. Περί τις 11:30, καταγράφηκε έντονη βροχόπτωση, αλλά και χαλαζόπτωση, τόσο εντός της πόλης, όσο και στους γύρω οικισμούς.

Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες – που έχουν κάνει στροφή προς το χειρότερο εδώ και τρεις μέρες – συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους.

Το πρωί της Κυριακής, η βροχόπτωση στην Καρδίτσα έγινε εντονότερη και στη συνέχεια μετατράπηκε σε επικίνδυνη χαλαζόπτωση, συνοδευόμενη από ισχυρούς ανέμους, κυρίως στο κέντρο της πόλης και στην Καρδιτσομαγούλα.

Για αρκετά λεπτά η ένταση του φαινομένου ήταν μεγάλη, με αποτέλεσμα δρόμοι να γεμίσουν με πέτρες και νερό, πριν η κακοκαιρία υποχωρήσει.

Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Καρδίτσας, Κωνσταντίνο Τέλιο, η θεομηνία έπληξε τόσο την Καρδίτσα, όσο και χωριά του Δήμου Παλαμά. Από τη χαλαζόπτωση καταγράφηκαν ζημιές σε δέντρα και σιτηρά, ενώ οι τοπικές Αρχές βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία και με άλλες τοπικές κοινότητες, ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και αλλού υλικές καταστροφές.

Με πληροφορίες από karditsalive.net, neosagon.gr