Στη σύλληψη δύο ανδρών, ηλικίας 46 και 38 ετών, προχώρησαν τα στελέχη της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής, βάζοντας τέλος στη συστηματική δράση τους σε κλοπές από καταστήματα τεχνολογίας.

Οι δράστες εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω εντός καταστήματος στη Μεταμόρφωση, ενώ από τη μέχρι στιγμής έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 10 περιπτώσεις κλοπών με τη λεία τους να ξεπερνά τις 9.000 ευρώ.

Η μέθοδος δράσης και η «θωρακισμένη» σακούλα

Όπως προέκυψε από την ενδελεχή προανακριτική έρευνα και τη συνδυαστική αξιολόγηση αποδεικτικού υλικού, η εγκληματική δράση των δύο συλληφθέντων είχε ξεκινήσει τουλάχιστον από τον περασμένο Απρίλιο.

Οι κατηγορούμενοι εφάρμοζαν μια συγκεκριμένη και μεθοδευμένη τακτική. Αφού επέλεγαν καταστήματα τεχνολογίας και εισέρχονταν σε αυτά κατά τις ώρες αιχμής της λειτουργίας τους, υποδυόμενοι τους πελάτες, τοποθετούσαν τα προϊόντα εντός μιας ειδικά διαμορφωμένης σακούλας (με εσωτερική επένδυση/θωράκιση), η οποία εμπόδιζε την ενεργοποίηση των αυτόματων συστημάτων ασφαλείας (αντικλεπτικές πύλες) κατά την έξοδό τους.

Οι δράστες επιδείκνυαν ιδιαίτερη θρασύτητα, καθώς, όπως αποκαλύφθηκε, ένα συγκεκριμένο κατάστημα ηλεκτρονικών είχε αποτελέσει στόχο τους τέσσερις διαφορετικές φορές.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί συνολικά 10 περιπτώσεις κλοπών, με το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν να υπερβαίνει τις 9.000 ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι, χάρη στην αυξημένη κινητικότητά τους, οι τρεις από τις δέκα υποθέσεις διαπράχθηκαν μέσα στην ίδια ημέρα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.