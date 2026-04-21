Χιλιάδες πολίτες βρέθηκαν αντιμέτωποι με σοβαρά τεχνικά προβλήματα στην προσπάθειά τους να υποβάλλουν αίτηση στην πλατφόρμα του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ για το 2026. Από τις πρώτες κιόλας ώρες λειτουργίας, το σύστημα παρουσίασε δυσλειτουργίες, προκαλώντας έντονη δυσαρέσκεια στους χρήστες.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η αυξημένη επισκεψιμότητα οδήγησε σε σημαντικές καθυστερήσεις, συχνά «κολλήματα» της πλατφόρμας, αλλά και επαναλαμβανόμενες αποσυνδέσεις, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Σε πολλές περιπτώσεις, οι ενδιαφερόμενοι δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την υποβολή των αιτήσεών τους, καθώς το σύστημα είτε δεν ανταποκρινόταν είτε τους αποσυνέδεε, πριν προλάβουν να καταχωρήσουν τα πλήρη στοιχεία τους.

Το πρόβλημα φαίνεται να εντείνεται από το ιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέρον που συγκεντρώνει κάθε χρόνο το πρόγραμμα, το οποίο απευθύνεται σε εργαζόμενους και ανέργους, προσφέροντας επιδοτούμενες διακοπές και σημαντική οικονομική «ανάσα» για τα νοικοκυριά. Η μεγάλη ζήτηση, σε συνδυασμό με την ταυτόχρονη είσοδο χιλιάδων χρηστών στην πλατφόρμα, φαίνεται να ξεπέρασε τις τεχνικές αντοχές του συστήματος.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση για αποκατάσταση των προβλημάτων ή πιθανή παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, ενώ οι πολίτες συνεχίζουν να προσπαθούν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία παρά τις τεχνικές δυσκολίες.

Οι αιτήσεις παρόχων υποβάλλονται από τις 21.04.2026 έως τις 10.05.2026, μέσω gov.gr, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/parohoi-tourismou.

Αιτήσεις και δικαιούχοι

Για τους δικαιούχους η υποβολή αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους, ως εξής:

Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ: 0 – Τρίτη, 21.04.2026

Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ: 1, 2 – Τετάρτη, 22.04.2026

Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ: 3, 4 – Πέμπτη, 23.04.2026

Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ: 5, 6 – Παρασκευή, 24.04.2026

Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ: 7, 8, 9 – Σάββατο, 25.04.2026

Όλοι οι ΑΦΜ – Κυριακή, 26.04.2026

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 18 Μαΐου 2026, νωρίτερα από κάθε άλλη φορά, θα έχει διάρκεια 13 μηνών και θα αφορά 300.000 επιταγές (vouchers), με προϋπολογισμό 50 εκ. ευρώ.