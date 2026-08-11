Στο Νοσοκομείο Χανίων μετέβη εκτάκτως τη Δευτέρα 11 Αυγούστου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εξαιτίας ενός ατυχήματος που είχε κατά τη διάρκεια βόλτας με το ποδήλατο.

Το ατύχημα σημειώθηκε όταν «φάλτσαρε» ο μπροστινός τροχός του ποδηλάτου, με αποτέλεσμα ο Πρωθυπουργός να χάσει την ισορροπία του και να βρεθεί στο έδαφος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε τα εξωτερικά ιατρεία της νοσηλευτικής μονάδας αμέσως μετά την πτώση του. Η εξέταση έδειξε τραυματισμό στο χέρι, καθώς και ελαφρά ερεθίσματα με εκδορές που προκλήθηκαν από την τριβή κατά την πτώση. Για προληπτικούς λόγους κρίθηκε σκόπιμο να υποβληθεί και σε ακτινογραφία.

Κατά την παραμονή του στο νοσοκομείο, ο κ. Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει σε θερμό κλίμα με παρευρισκόμενους και μέλη του προσωπικού, ενώ μόλις ολοκληρώθηκε η παροχή των πρώτων βοηθειών, αποχώρησε από το χώρο.

Πηγή: zarpanews