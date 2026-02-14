Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Βόλο.

Αυτοκίνητο έπεσε αρχικά σε δύο οχήματα και «καρφώθηκε» πάνω σε φροντιστήριο στη διασταύρωση των οδών Ανθίμου Γαζή, μεταξύ Κουταρέλια και Χατζηαργύρη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ΙΧ, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας προσέκρουσε αρχικά σε δύο σταθμευμένα οχήματα, στη συνέχεια χτύπησε σε δέντρο και κατέληξε με σφοδρότητα μέσα σε φροντιστήριο.

Σημειώνεται πως ο οδηγός ήταν ενήλικος και στην θέση του συνοδηγού καθόταν ο ανήλικος αδελφός του. Δεν υπήρξαν τραυματίες, παρά μόνο υλικές ζημιές.

Ακόμη, στον οδηγό διενεργήθηκε αλκοτέστ, το οποίο έδειξε ότι δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ. Η Τροχαία διενεργεί έρευνα για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.

Δείτε εικόνες από το ατύχημα:

Πηγή: Thenewspaper