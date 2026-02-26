Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Καθαράς Δευτέρας στα κρατητήρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηλείας, με έναν κρατούμενο να καταλήγει σοβαρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο.

Ο Κ.Λ. κατήγγειλε πως δέχθηκε άγριο ξυλοδαρμό από συγκρατούμένους του μέσα στον χώρο κράτησης, κάνοντας λόγο για σφοδρή επίθεση που τον άφησε με κατάγματα στη γνάθο. Ο ίδιος νοσηλεύεται και αναμένεται να χειρουργηθεί.

Το περιστατικό ξεκίνησε το βράδυ της Καθαράς Δευτέρας, όταν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ τον σταμάτησαν για έλεγχο ενώ οδηγούσε Ι.Χ. αυτοκίνητο. Κατά τον έλεγχο ενημέρωσε τους αστυνομικούς ότι δεν διέθετε σε ισχύ άδεια οδήγησης, καθώς του είχε αφαιρεθεί στις αρχές του περασμένου Φθινοπώρου από αστυνομικούς του Τμήματος της Γαστούνης, όταν είχε εντοπιστεί να οδηγεί δίκυκλο, χωρίς η κατηγορία του διπλώματός του να καλύπτει την οδήγηση μοτοσικλέτας.

Ακολούθησε η προσαγωγή του και στη συνέχεια η μεταφορά του στα κρατητήρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηλείας, προκειμένου να κινηθεί η προβλεπόμενη αυτόφωρη διαδικασία.

Σύμφωνα με όσα περιγράφει, στον χώρο των κρατητηρίων βρίσκονταν ήδη επτά ακόμη άτομα Ρομά, τα οποία –όπως καταγγέλλεται– είχαν έντονη φραστική αντιπαράθεση με αστυνομικούς, ζητώντας να τους χορηγηθούν χάπια «για να ηρεμήσουν».

Όπως υποστηρίζει, κάποια στιγμή οι συγκρατούμενοί του αντάλλαξαν μεταξύ τους κουβέντες στη διάλεκτό τους και ξαφνικά ένας εξ αυτών του επιτέθηκε με δυνατή γροθιά στο πρόσωπο. «Δεν κατάλαβα τι έγινε. Ζαλίστηκα από το πρώτο χτύπημα και στη συνέχεια άρχισαν να με χτυπούν όλοι μαζί στο κεφάλι και στο σώμα», σημειώνει.

Ο ίδιος εκτιμά ότι ο ξυλοδαρμός διήρκεσε περίπου δεκαπέντε λεπτά, ενώ –όπως ισχυρίζεται– οι αστυνομικοί βρίσκονταν εκτός του χώρου και φώναζαν στους δράστες να σταματήσουν. Τελικά, η πόρτα του κρατητηρίου άνοιξε και, όπως περιγράφει, τον τράβηξαν έξω σε κατάσταση έντονης ζάλης και εξάντλησης.

Ο Κ.Λ.μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου, όπου παρέμεινε μέχρι περίπου τις 4 τα ξημερώματα. Οι γιατροί, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, έκριναν ότι η κατάστασή του έχρηζε περαιτέρω εξειδικευμένης αντιμετώπισης και του συνέστησαν διακομιδή στο ΚΑΤ στην Αθήνα.

Ο ίδιος, ωστόσο, δεν επιθυμούσε να μετακινηθεί εκτός νομού εκείνη τη στιγμή. Όπως αναφέρει, αστυνομικοί τον ενημέρωσαν ότι, με εντολή του Εισαγγελέα, αφέθηκε ελεύθερος.

Στη συνέχεια, συνοδευόμενος από τη μητέρα του, μετέβη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου, όπου οι εξετάσεις έδειξαν κατάγματα στη γνάθο. Όπως του γνωστοποιήθηκε, απαιτείται χειρουργική επέμβαση με τοποθέτηση μεταλλικής λάμας, ενώ θα χρειαστεί δεκαήμερη νοσηλεία και επιπλέον δεκαπενθήμερη ανάρρωση κατ’ οίκον, με σίτιση μέσω καλαμακίου.

«Έχω ήδη ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ και η ταλαιπωρία μου θα συνεχιστεί. Όλα ξεκίνησαν από έναν έλεγχο για το δίπλωμα», τονίζει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, για το περιστατικό που σημειώθηκε εντός των κρατητηρίων έχει σχηματιστεί δικογραφία, η οποία υποβλήθηκε στον Εισαγγελέα Ηλείας.

Μάλιστα, συνελήφθη συγκεκριμένο πρόσωπο για το σχετικό αδίκημα.

Η υπόθεση αναμένεται να ακολουθήσει τη δικαστική οδό, ενώ μένει να διακριβωθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το συμβάν.

