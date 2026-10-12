Σοβαρό επεισόδιο, σε βάρος δύο οδηγών ταξί, σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (12/10), στην πιάτσα της οδού Βουρτσελά, στην περιοχή Παγκράτι της Λαμίας. Ο ένας μάλιστα χρειάστηκε να διακομιστεί στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Λαμίας.

Δύο άτομα, που νωρίτερα φαίνεται να διασκέδαζαν σε ουζερί της περιοχής, τους επιτέθηκαν, όταν ο ένας από αυτούς, που είχε αφήσει το μηχανάκι του στην πιάτσα, τη στιγμή που πήγε να το πάρει, βρήκε πάνω κλήση της αστυνομίας.

Θεωρώντας υπεύθυνους τους ταξιτζήδες της πιάτσας, τούς επιτέθηκε, στην αρχή φραστικά, και στη συνέχεια σωματικά με τη βοήθεια και του δεύτερου ατόμου. Μάλιστα τον έναν ταξιτζή, τον βούτηξε από το λαιμό, και τον πέταξε κάτω, ενώ ο δεύτερος ταξιτζής τραυματίστηκε ελαφρά στην προσπάθειά του να σώσει τον συνάδελφό του.

Ο επαγγελματίας αυτοκινητιστής διακομίστηκε στα Επείγοντα του νοσοκομείου, ενώ ενημερώθηκε η αστυνομία που ξεκίνησε αναζητήσεις για τους δύο δράστες της επίθεσης.

Πηγή: lamiareport.gr