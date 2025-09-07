Επέστρεψαν στην Ελλάδα, οι δύο σοβαρά τραυματισμένοι νεαροί από τροχαίο ατύχημα, που νοσηλεύονταν τις τελευταίες τρεις εβδομάδες στο νοσοκομείο του Ναϊρόμπι στην Κένυα.

Ο Άγγελος και ο Στέργιος, οι δύο από την παρέα των έξι Ελλήνων, μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα από το νοσοκομείο στο αεροδρόμιο του Ναϊρόμπι, όπου τους περίμενε το ιδιωτικό αεροπλάνο από τη χώρα μας, με την ελληνική ομάδα διάσωσης του ΕΚΑΒ, στην οποία συμμετείχαν δύο γιατροί και δύο νοσηλευτές, με δύο φορεία.

Ο Άγγελος έχει υποστεί συντριπτικά κατάγματα στη λεκάνη και ρήξη σπλήνας, ενώ κινδύνεψε να πεθάνει από εσωτερική αιμορραγία, μετά το τροχαίο στην Τανζανία, στο Κιλιμάντζαρο.

Ο δεύτερος τραυματίας, ο Στέργιος, έχει ήδη υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στο ισχίο, ωστόσο έχει συντριπτικά κατάγματα στο πόδι.

Οι γιατροί στο Ναϊρόμπι έχουν συστήσει ακινησία και για τους δύο ασθενείς.

Θυμίζουμε πως στις 30 Αυγούστου, οκτώ Έλληνες τουρίστες έπεσαν θύματα τροχαίου ατυχήματος στο Κιλιμάντζαρο, όταν το βαν που τους μετέφερε συγκρούστηκε με τρακτέρ, περίπου δέκα χιλιόμετρα έξω από το αεροδρόμιο.

Οι οδηγοί των οχημάτων εγκατέλειψαν αμέσως το σημείο, αφήνοντας πίσω τους επιβάτες.

κάποιοι περαστικοί έσπευσαν να βοηθήσουν τους εγκλωβισμένους επιβάτες, άλλοι επιδόθηκαν σε πλιάτσικο, αρπάζοντας προσωπικά αντικείμενα, ακόμα και κινητά τηλέφωνα, από τις αποσκευές των τραυματιών.