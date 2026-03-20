Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, το προσωπικό της ελληνικής αποστολής του ΝΑΤΟ στο Ιράκ επέστρεψε με ασφάλεια στην Ελλάδα.

Η ανακοίνωση:

«Την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026, ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο επαναπατρισμός του ελληνικού προσωπικού της αποστολής NATO Mission Iraq (NMI) από το Ιράκ.

Οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, σε συνεργασία και συντονισμό με τη Συμμαχία, συνέβαλαν στην ασφαλή επάνοδο των στελεχών στην Ελλάδα.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή μεταγωγικoύ αεροσκάφους C – 27J της Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ οι ενέργειες κατά τη διεξαγωγή της επιχείρησης παρακολουθούνταν από το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων (ΕΘΚΕΠΙΧ)».