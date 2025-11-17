Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας ανοίγουν στις 09:00 το πρωί της Δευτέρας οι πύλες του Πολυτεχνείου για την κορύφωση των εκδηλώσεων της 52ης επετείου από την εξέγερση των φοιτητών κατά της Χούντας. Οι πύλες του Πολυτεχνείου θα κλείσουν στη 13:00, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη πορεία.

5.000 αστυνομικοί, drones και ελικόπτερο

Περισσότεροι από 5.000 αστυνομικοί από ΜΑΤ, Ομάδα ΔΙΑΣ, ΔΡΑΣΗ, ΟΠΚΕ, Ασφάλεια, και Τροχαία θα βρίσκονται επί ποδός από νωρίς το πρωί της Δευτέρας (17/11), γύρω από το Πολυτεχνείο και από τις πρεσβείες των ΗΠΑ και του Ισραήλ, δημόσια κτήρια, καθώς και την ευρύτερη περιοχή των Εξαρχείων.

Επίσης σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές συνδρομή στις παραπάνω δυνάμεις θα δίνουν στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας και της ΕΥΠ ενώ αστυνομικοί με πολιτικά θα βρίσκονται σε καίρια σημεία της ευρύτερης περιοχής του κέντρου της Αθήνας, όπου θα πραγματοποιούνται προληπτικοί έλεγχοι.

Από αέρος, drones και ελικόπτερο θα δίνουν συνεχώς εικόνα στο Κέντρο Επιχειρήσεων της ΕΛ.ΑΣ., ενώ θα παρακολουθούνται και ταράτσες πολυκατοικιών, ειδικά στην περιοχή των Εξαρχείων. Εξονυχιστικοί έλεγχοι θα γίνονται και σε σημεία όπου θα υπάρχουν ενδείξεις ή πληροφορίες ότι κάποιοι μπορεί να έχουν κρύψει «πολεμοφόδια» για συγκρούσεις και αναταραχές.

Παράλληλα σε ετοιμότητα θα είναι και τα ειδικά θωρακισμένα οχήματα εκτόξευσης νερού, οι γνωστοί «Αίαντες», έτοιμοι να επέμβουν σε κάθε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο.

Κλειστοί από τις 14.00 σταθμοί του μετρό

Επιπλέον, σήμερα Δευτέρα 17/11/2025, με εντολή της ΕΛ.ΑΣ., οι σταθμοί του Μετρό Σύνταγμα, Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Πανεπιστήμιο και Ομόνοια (Γραμμές 1 & 2) θα κλείσουν στις 14.00 και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτούς τους σταθμούς χωρίς να πραγματοποιούν στάση.

Παράλληλα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν σχεδόν σε όλους τους δρόμους πέριξ του Πολυτεχνείου.

Σήμερα θα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση των οχημάτων, από ώρα 06:00 καθώς θα γίνει σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας από μεσημβρινές ώρες μέχρι το πέρας των εκδηλώσεων στους εξής δρόμους:

-Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

-Πλατεία Ομονοίας.

-Αιόλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Σταδίου.

-Σταδίου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

-Πλατεία Συντάγματος.

-Β. Γεωργίου Α΄, σε όλο το μήκος της.

-Λ. Βασ. Σοφίας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

-Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

-Λ. Αλεξάνδρας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

-Γέλωνος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Δορυλαίου και Π. Κόκκαλη.

-Π. Κόκκαλη, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Γέλωνος και της Λ. Βασ. Σοφίας.

-Δορυλαίου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Π. Κυριακού και της Λ. Βασ. Σοφίας.

-Λ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

-Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

-Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Αθ. Διάκου και της Λ. Βασ. Αμαλίας.

-Π. Τσαλδάρη (Πειραιώς), στο τμήμα της μεταξύ της Ιεράς Οδού και της Πλ. Ομονοίας.

-Αθηνάς, σε όλο το μήκος της.

-Ερμού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αθηνάς και Π. Τσαλδάρη (Πειραιώς).

-Τσόχα, σε όλο το μήκος της.

-Σούτσου, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Μαβίλη και της οδού Τσόχα.

-Ζαχάρωφ, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Αλεξάνδρας και Βασ. Σοφίας.

-Λ. Κηφισίας, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Κατεχάκη και Αλεξάνδρας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

-Λ. Μεσογείων, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Κατεχάκη και της οδού Φειδιππίδου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

-Φειδιππίδου, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Μεσογείων και Βασ. Σοφίας.

-Μιχαλακοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Φειδιππίδου και Σπ. Μερκούρη και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

-Λ. Βασ. Κων/νου, σε όλο το μήκος της, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κηφισιά.

-Αρδηττού, σε όλο το μήκος της, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Λ. Βασ. Κων/νου.

-Βασ. Αλεξάνδρου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

-Βεντήρη, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

-Χατζηγιάννη Μέξη στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

-Ηριδανού, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

-Παπαδιαμαντοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Μιχαλακοπούλου και της Λ. Βασ. Σοφίας.

-Αιγινήτου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Παπαδιαμαντοπούλου.

-Λούρου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

-Λαμψάκου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

-Σεμιτέλου στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

-Κερασούντος, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

-Καρτάλη, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Έβρου.

-Λυκαονίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Έβρου.

-Αγγ. Πυρρή, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Έβρου.

-Ξενίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.