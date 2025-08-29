Στην ταυτοποίηση του ιδιοκτήτη της Porsche που προκάλεσε το σοβαρό τροχαίο στη Θέρμη Θεσσαλονίκης προχώρησε η Αστυνομία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η Porsche, που προκάλεσε το τροχαίο στη Θέρμη ανήκει σε μια γυναίκα 45 ετών επιχειρηματία από τη Θεσσαλονίκη.

Η ταυτοποίηση των στοιχείων της έγινε, με βάσει την πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματος και μένει να αποδειχθεί αν η ίδια η ιδιοκτήτρια οδηγούσε το αυτοκίνητο ή το είχε παραχωρήσει σε άλλο οδηγό.

Πρόκειται για ιδιοκτήτρια κέντρου αισθητικής, που ήδη βρίσκεται στην Τροχαία και δίνει κατάθεση.

Γεγονός είναι πως το όχημα ενεπλάκη σε τροχαίο τα ξημερώματα στη Θέρμη, όταν συγκρούστηκε με δεύτερο όχημα, από το οποίο τραυματίστηκε σοβαρά μία γυναίκα.

Το τροχαίο έγινε στην οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών και το δεύτερο όχημα μετατράπηκε στην κυριολεξία σε άμορφη μάζα, με την γυναίκα που ανασύρθηκε από αυτό, να δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Όπως είπαν αυτόπτες μάρτυρες, το ένα από τα δύο οχήματα έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα και παρέσυρε το άλλο αυτοκίνητο. Ο οδηγός του πολυτελούς αυτοκινήτου, που προκάλεσε το τροχαίο, κατάφερε και απεγκλωβίστηκε από το όχημα σπάζοντας την ηλιοροφή και έφυγε από το σημείο. Οι αστυνομικοί έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του.

Το δεύτερο αυτοκίνητo μάλιστα έκανε σβούρες μετά την σύγκρουση, εκσφενδονίστηκε, έπεσε πάνω σε δέντρα, παρέσυρε μία κολώνα ηλεκτροφωτισμού και κατέληξε 100 μέτρα μακριά από το άλλο όχημα.