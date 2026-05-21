Επιχειρηματίες από το Δήμο Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη καταγγέλλουν ότι καλούνται φέτος να πληρώσουν δημοτικά τέλη που είναι αυξημένα μέχρι και 150% σε σχέση με πέρυσι.

Με βάση απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που ισχύει από φέτος, τα δημοτικά τέλη για επαγγελματικούς χώρους 501–3.000 τ.μ. αυξάνονται από 4,83ευρώ ανά τ.μ. σε 10 ευρω άνα τ.μ. (αύξηση 107%) και για χώρους 3.001–6.000 τ.μ. αυξάνονται από 4,83ευρώ άνα τ.μ. σε 12ευρώ ανά τ.μ. (αύξηση 148%).

Μάλιστα, σαράντα επιχειρήσεις της περιοχής προσέφυγαν για το θέμα στον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Στην προσφυγή τους αναφέρουν μεταξύ άλλων την περίπτωση ενός ιδιοκτήτη επιχείρησης με ακίνητο εμβαδού 1.433 τ.μ., ο οποίος έλαβε ήδη λογαριασμό ρεύματος με δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού 1.616 ευρώ.

Οι καταγγέλλοντες σημειώνουν ότι αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο συγκεκριμένος θα κληθεί να καταβάλλει σε ετήσια βάση πάνω από 19.000 ευρώ.

«Οι αυξήσεις αυτές είναι δυσανάλογες, υπερβολικές και πρακτικά αδύνατο να απορροφηθούν από τις επιχειρήσεις, ειδικά σε μια περίοδο όπου το λειτουργικό κόστος έχει ήδη εκτοξευθεί, η αγορά βρίσκεται σε έντονη ύφεση και οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν τεράστιες πιέσεις από ενέργεια, καύσιμα, μισθολογικό κόστος κ.α.» λένε οι ίδιοι.

Η συγκεκριμένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αφορά κυρίως αποθηκευτικές επιχειρήσεις, βιομηχανίες, βιοτεχνίες, logistics και μεταφορικές-εμπορικές εταιρείες.

Παραβίαση της αρχής της ανταποδοτικότητας

«Τα δημοτικά τέλη έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα και επιτρέπονται μόνο στον βαθμό που ανταποκρίνονται σε πραγματικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Η επιβληθείσα αύξηση δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη αναβάθμιση των υπηρεσιών καθαριότητας ή ηλεκτροφωτισμού» προσθέτει επιχειρηματίας της περιοχής, ενώ άλλοι δηκτικά σχολιάζουν αν αυτά τα τέλη θα ισχύσουν και για τις εγκαταστάσεις 15.000 τ.μ. του Ολυμπιακού στου Ρέντη.

Οι ίδιοι ζητούν την άμεση επανεξέταση της απόφασης του Δήμου και τη μείωση των υπερβολικών αυξήσεων.