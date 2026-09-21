Στην ακτή Κάτω Μερσίνι της Πολυαίγου –ενός ακατοίκητου νησιού με ιδιαίτερο καθεστώς περιβαλλοντικής και αρχαιολογικής προστασίας– επιχειρήθηκε η διοργάνωση μεγάλης εκδήλωσης το βράδυ του Σαββάτου. Στο σημείο είχαν μεταφερθεί βαριά ηχοσυστήματα, τέντες, επίπλωση και πλωτή εξέδρα. Επιπλέον, αναφέρθηκε η χρήση άγνωστου χημικού σκευάσματος σε τοπικό υγρότοπο, ο οποίος αποτελεί φυσικό καταφύγιο για προστατευόμενα είδη της πανίδας.

Οι πρώτες αναφορές για τις εργασίες μεταφοράς έφτασαν στις τοπικές αρχές το απόγευμα της Παρασκευής. Μικτό κλιμάκιο από το Λιμενικό, την Αστυνομία και την Εφορία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων μετέβη στο νησί για επιτόπιο έλεγχο, επιβεβαιώνοντας τις καταγγελίες. Παρά την παρουσία των αρχών, οι εργασίες εγκατάστασης του εξοπλισμού συνεχίστηκαν και την επόμενη ημέρα.

Ερωτήματα προκαλεί το γεγονός ότι το Υπουργείο Ναυτιλίας είχε εγκρίνει τέσσερα έκτακτα δρομολόγια επιβατηγού-οχηματαγωγού της γραμμής Κιμώλου-Μήλου για τη μεταφορά των υλικών στην Πολύαιγο, χωρίς προηγούμενη έγκριση από τον ΟΦΥΠΕΚΑ, την Κτηματική Υπηρεσία ή το Υπουργείο Πολιτισμού.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση περιβαλλοντικών φορέων, όπως η MOm (για την προστασία της μεσογειακής φώκιας που αναπαράγεται στην περιοχή) και η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ – Τοπική Επιτροπή Μήλου). Στην παρέμβασή της, η ΕΛΛΕΤ υπογράμμισε ότι η Πολύαιγος διέπεται από αυστηρό νομικό καθεστώς:

– Εντάσσεται στο δίκτυο Natura 2000 και στο Εθνικό Πάρκο Νοτίου Αιγαίου.

– Είναι χαρακτηρισμένη ως «τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους» και συνολικά ως αρχαιολογικός χώρος.

Οι παραλίες της ανήκουν στην κατηγορία των «απάτητων», όπου απαγορεύεται οποιαδήποτε παραχώρηση ή μίσθωση, ενώ ο υγρότοπος στο Κάτω Μερσίνι προστατεύεται με ειδικό διάταγμα από το 2012.

Οι οργανώσεις υπενθύμισαν ότι η νομοθεσία απαγορεύει συναθροίσεις άνω των 10 ατόμων και τη χρήση ενισχυμένων ηχητικών εγκαταστάσεων, ενώ η τοποθέτηση αυθαίρετων κατασκευών συνιστά ποινικό αδίκημα.

Παράλληλα, ζητήθηκε η άμεση διερεύνηση των πληροφοριών για τη χρήση χημικών ουσιών με σκοπό την απομάκρυνση ερπετών.

Η κλιμάκωση των πιέσεων οδήγησε το Υπουργείο Περιβάλλοντος να ζητήσει την άμεση επέμβαση του Υπουργείου Ναυτιλίας, ενώ το μεσημέρι του Σαββάτου πραγματοποιήθηκε νέα αυτοψία από κλιμάκιο του ΟΦΥΠΕΚΑ. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, η εκδήλωση ακυρώθηκε και το απόγευμα της ίδιας ημέρας ξεκίνησε η αποσυναρμολόγηση και μεταφορά του εξοπλισμού εκτός νησιού.

Ακολουθούν φωτογραφίες:











Η δήλωση του προέδρου της ΠΕΠΙΕΘ, Γιώργου Βάλλη

Σε σχετική δήλωση προέβη ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών & Επαγγελματικών Θαλαμηγών, Γιώργος Βάλλης:

«Οι εικόνες που βλέπουμε από την Πολύαιγο είναι απαράδεκτες και ντροπιαστικές. Σε έναν από τους πιο ιδιαίτερους και ευαίσθητους φυσικούς προορισμούς του Αιγαίου, η εικόνα συνωστισμού, αυθαίρετης δραστηριότητας και επιβάρυνσης του παράκτιου περιβάλλοντος προκαλεί έντονο προβληματισμό.

Ως Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων Ιδιωτικών & Επαγγελματικών Θαλαμηγών, έχουμε επανειλημμένα επισημάνει ότι η ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού δεν μπορεί να γίνεται εις βάρος του φυσικού μας πλούτου.

Η Πολύαιγος δεν είναι ένας ακόμη προορισμός. Είναι ένας τόπος μοναδικής φυσικής αξίας που οφείλουμε όλοι να προστατεύουμε. Η θάλασσα και οι ακτές μας ανήκουν σε όλους και η πρόσβαση σε αυτές πρέπει να συνοδεύεται από σεβασμό, κανόνες και ουσιαστικό έλεγχο.

Δεν μπορεί κάποιοι να λειτουργούν ανεξέλεγκτα και να δημιουργούν εικόνες που εκθέτουν συνολικά τον ελληνικό θαλάσσιο τουρισμό.

Καλούμε τις αρμόδιες αρχές να πραγματοποιούν ουσιαστικούς και συνεχείς ελέγχους, ιδιαίτερα σε περιοχές αυξημένης περιβαλλοντικής προστασίας, ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση της νομοθεσίας και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Ως άνθρωποι της θάλασσας, γνωρίζουμε καλύτερα από τον καθένα ότι χωρίς καθαρή θάλασσα, καθαρές ακτές και σεβασμό στο περιβάλλον, δεν υπάρχει βιώσιμο μέλλον για τον ελληνικό θαλάσσιο τουρισμό.

Η Ελλάδα πρέπει να προστατεύσει αυτό που την κάνει μοναδική.

Η Πολύαιγος δεν είναι χώρος για ασυδοσία. Είναι ένας φυσικός θησαυρός που πρέπει να παραδώσουμε ακέραιο στις επόμενες γενιές.

Cpt Γιώργος Βάλλης

Πρόεδρος Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ.»