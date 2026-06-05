Την άκρη του νήματος σε ένα διεθνές δίκτυο σκληρής παιδικής πορνογραφίας, κατάφεραν να ξετυλίξουν οι Αρχές, που σε συνεργασία με διεθνείς υπηρεσίες κυβερνοεγκλήματος έφτασαν στον εντοπισμό και την σύλληψη ενός 62χρονου Έλληνα, που είχε στην κατοχή του εκατοντάδες ψηφιακά αρχεία, με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Ειδικότερα, ο 62χρονος έπεσε στα χέρια της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος και η σύλληψή του αποτελεί το επιστέγασμα μιας μεγάλης, διεθνούς αστυνομικής επιχείρησης, η οποία απέδειξε για ακόμα μία φορά τη στενή συνεργασία των ελληνικών αρχών με ξένες υπηρεσίες για την πάταξη του ηλεκτρονικού εγκλήματος. Σε βάρος του 62χρονου σχηματίστηκε δικογραφία με την αυτόφωρη διαδικασία για το αδίκημα της πορνογραφίας ανηλίκων.

Το νήμα της αποκάλυψης και οι «Operation Kami» και «Operation Python»

Η αντίστροφη μέτρηση για τον εντοπισμό του κατηγορουμένου ξεκίνησε όταν στις ελληνικές αρχές έφτασαν κρίσιμες πληροφορίες από το εξωτερικό. Συγκεκριμένα, οι Αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, της Ισπανίας και της Νότιας Αφρικής είχαν θέσει σε εφαρμογή δύο μεγάλες, παράλληλες επιχειρήσεις υπό τις κωδικές ονομασίες «Operation Kami» και «Operation Python». Στόχος αυτών των παγκόσμιων αστυνομικών δικτύων ήταν ο εντοπισμός και η ταυτοποίηση χρηστών του διαδικτύου οι οποίοι εμπλέκονταν ενεργά στην ανταλλαγή και τον διαμοιρασμό οπτικοακουστικού υλικού που απεικονίζει σεξουαλική κακοποίηση παιδιών.

Μέσα από τα ψηφιακά ίχνη που άφηναν οι χρήστες, οι ξένες υπηρεσίες εντόπισαν ύποπτη δραστηριότητα που οδηγούσε στην Ελλάδα. Αμέσως ενημερώθηκε η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, η οποία ανέλαβε το δύσκολο έργο της αποσυμπίεσης των δεδομένων. Οι Έλληνες αστυνομικοί προχώρησαν σε ενδελεχή ψηφιακή ανάλυση και εξειδικευμένη διαδικτυακή έρευνα. Σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές του εξωτερικού, κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τα πλήρη στοιχεία του 62χρονου και να εντοπίσουν με ακρίβεια την κατοικία του στην Αθήνα.

Η έφοδος στο σπίτι και τα σοκαριστικά ευρήματα

Έχοντας δέσει την υπόθεση με αδιάσειστα ψηφιακά στοιχεία, οι αστυνομικοί της Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος πέρασαν στην τελική φάση της επιχείρησης. Τις πρωινές ώρες της Τετάρτης, 3 Ιουνίου 2026, πραγματοποιήθηκε αιφνιδιαστική έρευνα στο σπίτι του κατηγορουμένου, με την απαραίτητη παρουσία δικαστικού λειτουργού για τη διασφάλιση της νομιμότητας της διαδικασίας.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν:

Δύο (2) συσκευές κινητής τηλεφωνίας.

Μία (1) κάρτα αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων τύπου microSD.

Οι αξιωματικοί προχώρησαν σε επιτόπια εξέταση των κατασχεθέντων ψηφιακών πειστηρίων και βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα αποτρόπαιο θέαμα. Στις συσκευές του 62χρονου υπήρχαν αποθηκευμένα εκατοντάδες αρχεία βίντεο με υλικό σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων. Το στοιχείο που προκαλεί ακόμα μεγαλύτερο σοκ και αποτροπιασμό είναι ότι στα βίντεο αυτά απεικονίζονταν κυρίως ανήλικα παιδιά, ηλικίας κάτω των 15 ετών.

Υπότροπος για τα ίδια αδικήματα ο 62χρονος

Όπως προέκυψε από την περαιτέρω έρευνα των αρχών και τον έλεγχο του ποινικού του παρελθόντος, ο 62χρονος δεν ήταν άγνωστος στις διωκτικές αρχές. Ο κατηγορούμενος έχει απασχολήσει ξανά στο παρελθόν την Αστυνομία και τη Δικαιοσύνη για παρεμφερή αδικήματα που σχετίζονται με το διαδίκτυο και την παιδική πορνεία. Μάλιστα, για τις προηγούμενες πράξεις του, του είχε επιβληθεί το μέτρο της προσωρινής κράτησης. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει πως πρόκειται για έναν σκληρό και υπότροπο δράστη, ο οποίος συνέχισε την παράνομη και εγκληματική του δραστηριότητα παρά τη δικαστική του περιπέτεια.

Όλα τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια έχουν σταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών (Δ.Ε.Ε.) για πλήρη εργαστηριακή εξέταση. Εκεί, οι αναλυτές θα «ξεσκονίσουν» τους σκληρούς δίσκους και τις μνήμες των τηλεφώνων, προκειμένου να διαπιστωθεί το εύρος του δικτύου του, αν είχε επαφές με άλλους χρήστες στην Ελλάδα, αλλά και αν ο ίδιος, πέρα από τον διαμοιρασμό, εμπλέκεται και στην παραγωγή αυτού του παράνομου υλικού.

Ο 62χρονος, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή για να του απαγγελθούν οι κατηγορίες και να παραπεμφθεί σε ανακριτή.