Σε τέσσερις συλλήψεις προχώρησε η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, στο πλαίσιο της επιχείρησης με την κωδική ονομασία «Άρτεμις», για υποθέσεις πορνογραφίας ανηλίκων μέσω διαδικτύου.

Παράλληλα, σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα εις βάρος ακόμη ενός ατόμου.

Η υπόθεση προέκυψε έπειτα από ενδελεχή ψηφιακή ανάλυση και αξιοποίηση πληροφοριών που διαβιβάστηκαν από αλλοδαπές Αρχές, στο πλαίσιο της διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να απέκτησαν πρόσβαση σε ιστότοπους και διαδικτυακές εφαρμογές μέσω των οποίων διακινούνταν αρχεία με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων κάτω των 15 ετών.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της ταυτοποίησης των ηλεκτρονικών ιχνών και των οικιακών συνδέσεων διαδικτύου, πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση από τις 7 έως τις 12 Φεβρουαρίου 2026. Στις έρευνες συμμετείχαν, εκτός από την κεντρική υπηρεσία και την Υποδιεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος Βορείου Ελλάδος, αστυνομικές δυνάμεις από τη Σάμο, τα Χανιά, τη Λάρισα και την Ορεστιάδα.

Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των ερευνών κατασχέθηκαν δέκα σκληροί δίσκοι ηλεκτρονικών υπολογιστών, τρεις εξωτερικοί σκληροί δίσκοι, πέντε κινητά τηλέφωνα, μία κάρτα μνήμης SD και μία κάρτα SIM. Από την επιτόπια ψηφιακή εξέταση προέκυψε πλήθος φωτογραφιών και βίντεο πορνογραφίας ανηλίκων, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψη των τεσσάρων κατηγορουμένων.

Τα ψηφιακά πειστήρια θα εξεταστούν περαιτέρω από τις αρμόδιες εγκληματολογικές υπηρεσίες, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκαν σε κύρια ανάκριση. Η δικογραφία για τον πέμπτο κατηγορούμενο, θα υποβληθεί αρμοδίως.

Αυτό που είναι ανησυχητικό είναι ότι τα ποσοστά καταγγελιών για κατοχή και διακίνηση πορνογραφικού υλικού έχουν αυξηθεί κατά 35%, ενώ πολύ σπάνια οι δράστες δείχνουν έστω και ίχνος μεταμέλειας. Νομικοί κύκλοι εκφράζουν την άποψη πως επιβάλλεται η αυστηροποίηση του νομικού πλαισίου χωρίς βέβαια αυτό να συνιστά πανάκεια.