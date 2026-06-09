Μια νέα, ευρείας κλίμακας επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών στήθηκε σήμερα στη θαλάσσια περιοχή 20 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων Κρήτης, υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Περίπου 150 αλλοδαποί εντοπίστηκαν πάνω σε αλιευτικό σκάφος από αεροσκάφος της δύναμης FRONTEX και περισυνελέγησαν από πλωτά του Λιμενικού Σώματος.

Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, όπου θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και φιλοξενίας τους.

Δύο ακόμη επιχειρήσεις του Λιμενικού Σώματος σήμερα το πρωί

Υπενθυμίζεται ότι τις πρωινές ώρες περισυνελέγησαν ακόμη 132 αλλοδαποί σε δύο διαφορετικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, στην ίδια θαλάσσια περιοχή, επίσης από το ΕΚΣΕΔ του Λιμενικού Σώματος.

Στην πρώτη επιχείρηση, ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού εντόπισε και διέσωσε 48 μετανάστες που επέβαιναν σε λέμβο, 32 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων, ενώ στη δεύτερη επιχείρηση, σε θαλάσσια περιοχή 33 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων, περιπολικό σκάφος του Λιμενικού διέσωσε περίπου 84 μετανάστες που επέβαιναν επίσης σε λέμβο.

Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.