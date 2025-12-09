Πυροσβέστες επιχειρούν διάσωση άνδρα από δύσβατο σημείο στον Ταΰγετο.
Η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη κοντά στην περιοχή Προφήτης Ηλίας. Τουλάχιστον 24 Πυροσβέστες και εθελοντές συμμετέχουν στον απεγκλωβισμό του άνδρα.
Τέλος, διατέθηκε ελικόπτερο του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).
Αναλυτικά η ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος:
Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης άνδρα, από δύσβατο σημείο πλησίον της περιοχής Προφήτης Ηλίας στο όρος Ταΰγετος. Κινητοποιήθηκαν 24 #πυροσβέστες και εθελοντές, ενώ διατέθηκε Ε/Π του ΕΚΣΕΔ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) December 9, 2025