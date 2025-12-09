Πυροσβέστες επιχειρούν διάσωση άνδρα από δύσβατο σημείο στον Ταΰγετο.

Η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη κοντά στην περιοχή Προφήτης Ηλίας. Τουλάχιστον 24 Πυροσβέστες και εθελοντές συμμετέχουν στον απεγκλωβισμό του άνδρα.

Τέλος, διατέθηκε ελικόπτερο του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος: