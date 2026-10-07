Ολοκληρώθηκε το βράδυ της Τετάρτης επιχείρηση παροχής βοήθειας της Πυροσβεστικής σε δύο άντρες, ηλικίας 42 και 37 ετών, οι οποίοι αποπροσανατολίστηκαν κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στη θέση «Λουτρά Ωραίας Ελένης» του δήμου Κορινθίων.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 15:30 και κινητοποιήθηκαν έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κορίνθου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Πυροσβεστική, οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν λίγη ώρα αργότερα από τους πυροσβέστες.

Ο 42χρονος βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, μεταφέρθηκε με φορείο σε προσβάσιμο σημείο και στη συνέχεια παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.