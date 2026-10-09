Mια ταχύτατη και άκρως συντονισμένη εναέρια επιχείρηση πραγματοποίησε η Πολεμική Αεροπορία σε ένα έκτακτο ιατρικό περιστατικό που εκτυλίχθηκε στη θάλασσα.

Το σήμα κινδύνου δόθηκε από το πλήρωμα του εντυπωσιακού κρουαζιερόπλοιου «Marella Discovery», το οποίο εκείνη την ώρα έπλεε σε απόσταση 100 ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά της Ρόδου. Πιο συγκεκριμένα αφορούσε επιβάτη ο οποίος αντιμετώπιζε πρόβλημα με την υγεία του.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης και της απόστασης από το κοντινότερο λιμάνι, η αεροπορική προσέγγιση αποτελούσε μονόδρομο. Ένα ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας απογειώθηκε χωρίς καμία καθυστέρηση, προσεγγίζοντας για να εκτελέσει την απαιτητική αποστολή αεροδιακομιδής (MEDEVAC).

Οι έμπειροι διασώστες κατάφεραν να παραλάβουν με απόλυτη ασφάλεια τον ασθενή που είχε άμεση ανάγκη ιατρικής φροντίδας, μαζί με τον συνοδό του. Αμέσως μετά την επιτυχημένη επιβίβαση στο ελικόπτερο, το πτητικό μέσο έβαλε ρότα για το νησί της Ρόδου.

Λίγη ώρα αργότερα, το Super Puma προσγειώθηκε με ασφάλεια, παραδίδοντας το άτομο στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου προκειμένου να λάβει την απαραίτητη περίθαλψη.