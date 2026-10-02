Εξιτήριο έλαβαν σήμερα το μεσημέρι οι έξι μαθητές και μαθήτριες από ιδιωτικό σχολείο της Θεσσαλονίκης οι οποίοι βρίσκονταν στον Όλυμπο και παρουσίασαν συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του σχολείου, οι συνοδοί, ακολουθώντας το προβλεπόμενο πρωτόκολλο ενεργειών, κάλεσαν άμεσα το 112.

Στην περιοχή του καταφυγίου έσπευσαν πεζοπόρα τμήματα της ΕΜΑΚ. Στη συνέχεια ακολούθησε η αεροδιακομιδή από ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας στην περιοχή του Λιτοχώρου και, στη συνέχεια, η μεταφορά τους στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης.

Η Πολεμική Αεροπορία έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από την αεροδιακομιδή: