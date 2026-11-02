Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια για περίπου 68 μετανάστες που επέβαιναν σε λέμβο ανοιχτά της Κρήτης, καθώς διασώθηκαν με επιτυχία από διερχόμενο εμπορικό πλοίο.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος, οι επιβαίνοντες εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν από πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με σημαία Μάλτας, στη θαλάσσια περιοχή 22 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας.

Η επιχείρηση διάσωσης οργανώθηκε και εκτελέστηκε υπό την άμεση εποπτεία του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Οι διασωθέντες μεταφέρονται με ασφάλεια στο λιμάνι της Ιεράπετρας, ενώ το έργο των Αρχών διευκολύνεται από τις ιδιαίτερα καλές καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή.