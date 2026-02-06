Μία ακόμη επιχείρηση διάσωσης αλλοδαπών βρίσκεται σε εξέλιξη στα νότια του νομού Ηρακλείου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πρόκειται για 43 άτομα, τα οποία αναμένεται να αποβιβαστούν στα Καλά Λιμάνια.

Στο σημείο βρίσκονται άνδρες του λιμενικού Σώματος και της αστυνομίας, εκπρόσωποι του δήμου και του Ερυθρού Σταυρού.

Αφού τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, θα μεταφερθούν στο Ηράκλειο για την προσωρινή τους φιλοξενία μέχρις ότου προωθηθούν σε δομές της Ελλάδας.

