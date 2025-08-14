Επιχείρηση διάσωσης σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στον καταρράκτη Νεγάδων, στα Ιωάννινα, όταν μία γυναίκα τραυματίστηκε ενώ βρισκόταν στην περιοχή. Οι συνθήκες του τραυματισμού παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Άμεσα κινητοποιήθηκε η 5η ΕΜΑΚ, με έξι πυροσβέστες να σπεύδουν στο σημείο και να πραγματοποιούν επιχείρηση διάσωσης.

Με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού, κατάφεραν να προσεγγίσουν και να μεταφέρουν την τραυματία σε ασφαλές σημείο, απ’ όπου παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η γυναίκα διακομίστηκε στο νοσοκομείο για την παροχή της απαραίτητης ιατρικής φροντίδας.