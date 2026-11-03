Με αφορμή το πρόσφατο περιστατικό στο λιμάνι των Λειψών, όπου σκάφος εγκαταλείφθηκε από τουρίστες εν μέσω δυσμενών καιρικών συνθηκών, ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών (Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ.), Γιώργος Βάλλης, προχώρησε σε δημόσια παρέμβαση.

Εξαίροντας την άμεση και αποτελεσματική αντίδραση του Λιμενικού Σώματος και των ιδιωτών που επιχείρησαν στο σημείο, έκρουσε παράλληλα τον κώδωνα του κινδύνου για τα επαναλαμβανόμενα φαινόμενα αμέλειας, υπογραμμίζοντας την επιτακτική ανάγκη για αυστηρούς ελέγχους, πιστή εφαρμογή των πρωτοκόλλων και προτεραιότητα στην πρόληψη.

Δήλωση Γιώργου Βάλλη, Προέδρου Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ.

«Αξίζουν συγχαρητήρια στα στελέχη του Λιμενικού Σώματος, καθώς και στους ιδιώτες που κινητοποιήθηκαν στο λιμάνι των Λειψών, καταβάλλοντας σημαντικές προσπάθειες για τη διάσωση ενός σκάφους που είχε εγκαταλειφθεί από τους επιβαίνοντες τουρίστες εν μέσω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Για ακόμη μία φορά, αποδεικνύεται πόσο σημαντική είναι η άμεση κινητοποίηση, η ετοιμότητα και η συνεργασία όλων όσοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και της ασφάλειας στη θάλασσα.

Ωστόσο, δεν μπορώ να μην επισημάνω ότι τέτοια περιστατικά αναδεικνύουν για ακόμη μία φορά την ανάγκη αυστηρότερης εφαρμογής των μέτρων ασφαλείας. Η θάλασσα δεν συγχωρεί την αμέλεια, την απερισκεψία και την έλλειψη σχεδιασμού.

Ζητώ ουσιαστικούς και εντατικούς ελέγχους, αυστηρή τήρηση των προβλεπόμενων πρωτοκόλλων ασφαλείας και ιδιαίτερη προσοχή στη διαχείριση σκαφών όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Η προστασία των επιβατών, των πληρωμάτων, των περιουσιών αλλά και των ανθρώπων που καλούνται να επιχειρήσουν για τη διάσωσή τους πρέπει να αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.

Δεν αρκεί να επεμβαίνουμε όταν συμβεί το περιστατικό. Οφείλουμε να προλαμβάνουμε, να ελέγχουμε και να διασφαλίζουμε ότι κανένα σκάφος δεν βρίσκεται στη θάλασσα χωρίς να τηρούνται όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις ασφαλούς ναυσιπλοΐας.

Η ασφάλεια στη θάλασσα δεν είναι επιλογή. Είναι ευθύνη όλων μας».