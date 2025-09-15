Η κυβέρνηση έχει ξεκινήσει επιχείρηση, με σκοπό την απομάκρυνση από την Κρήτη των περίπου 1.500 παράτυπων μεταναστών που έχουν φθάσει τις τελευταίες ημέρες στο νησί μέσω της Λιβύης. Στο σχέδιο περιλαμβάνεται και η Γαύδος, όπου κι εκεί πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας (15/9) επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 40 αλλοδαπών.

Ήδη τα πρώτα 200 άτομα επιβιβάστηκαν στο πλοίο της γραμμής, που απέπλευσε από το λιμάνι της Σούδας. Προορισμός τους είναι η δομή φιλοξενίας στη Μαλακάσα.

Υπογραμμίζεται ότι όλα τα επιχειρησιακά δεδομένα εξετάστηκαν σε ευρεία σύσκεψη που είχαν το πρωί της Δευτέρας στο μέγαρο Μαξίμου, υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, οι συναρμόδιοι υπουργοί Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης και ο αρχηγός του Λιμενικού, αντιναύαρχος Τρύφων Κοντιζάς.

Συγκεκριμένα συμφωνήθηκε το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή και η Ελληνική Αστυνομία να κάνουν τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε μέχρι την Τρίτη (16/9) να έχουν οδηγηθεί περίπου 600-700 μετανάστες, δηλαδή σχεδόν οι μισοί από όσους βρίσκονται αυτή την ώρα στο νησί, σε κλειστές δομές στην ηπειρωτική χώρα για να αποφορτιστεί η κατάσταση.

Σήμερα, όπως διαβεβαίωσαν οι αρμόδιοι, η κατάσταση ήταν βελτιωμένη από πλευράς ροών, ενώ οι Αρχές της Λιβύης, από την πλευρά τους, καθησυχάζουν πως η έξαρση των τελευταίων ημερών ήταν περιστασιακή και πως εμποδίζουν πλέον τις ροές.

Σε κάθε περίπτωση, οι αρμόδιες Αρχές παραμένουν σε επιφυλακή για τις επόμενες ημέρες, για να σιγουρευτούν πως δεν θα υπάρξει εκ νέου αύξηση των ροών.

Διάσωση 40 μεταναστών νότια της Γαύδου

Σημειώνεται ότι το βράδυ της Δευτέρας (15/9) εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 40 αλλοδαποί επιβαίνοντες σε λέμβο από παραπλέον πλοίο σημαίας Σιγκαπούρης, στη θαλάσσια περιοχή 25 ν.μ. νότια της Γαύδου. Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Χώρας Σφακίων.

Το μεσημέρι, άλλα 35 άτομα που επέβαιναν σε βάρκα αποβιβάστηκαν νότια της Κρήτης, κοντά στα Καπετανιανά, στη Μεσαρά.

Αμέσως ειδοποιήθηκαν οι αρχές, που έσπευσαν στο σημείο και τους μετέφεραν στο λιμάνι του Ηρακλείου.

Τα ξημερώματα άλλη μια βάρκα με 56 άτομα έφτασε στην παραλία της Τρυπητής στη Γαύδο, ενώ λίγο αργότερα νέο σκάφος με 25 άτομα προσέγγισε την παραλία Κόρφου.

Συνάντηση Μητσοτάκη – Κόστα

Το θέμα απασχόλησε τη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

Ο πρωθυπουργός είπε ότι μίλησαν και για το μεταναστευτικό, ζήτημα που έχει συνέπειες στην κοινωνία, την οικονομία και την ασφάλεια ολόκληρης της Ευρώπης.

«Μετά από περίοδο ηρεμίας, είχαμε σημαντικές αφίξεις τις τελευταίες 48 ώρες στην Κρήτη. Αυτό επαναβεβαιώνει την ανάγκη για πιο συντονισμένη προστασία των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ για να αντιμετωπίσουμε πιο αποτελεσματικά τα δίκτυα των διακινητών», πρόσθεσε.

Επίσης, με αφορμή τις νέες μεταναστευτικές ροές από την Ανατολική Λιβύη προς την Κρήτη, ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιος για θέματα μετανάστευσης, Μάγκνους Μπρούνερ, διαπίστωσε την ανάγκη συνεργασίας της ΕΕ με διάφορους παράγοντες από όλες τις πλευρές στη Λιβύη.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι είμαστε σε επαφή με όλους τους σχετικούς παράγοντες από όλες τις πλευρές» τόνισε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν.

Συνάντηση του Κ. Μητσοτάκη με τον Αρχιεπίσκοπο και τον Περιφερειάρχη Κρήτης

Το σχέδιο αποσυμφόρησης της Κρήτης, αναμένεται εξάλλου να βρεθεί στο επίκεντρο της συνάντησης του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κ. Ευγένιο και τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη την Τρίτη (16/9) στις 12.00. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου.