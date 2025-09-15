Ευρωπαίοι εισαγγελείς ανακοίνωσαν τη Δευτέρα 15/9, κατηγορίες εναντίον έξι ατόμων για την εμπλοκή τους σε εγκληματικά δίκτυα που κατακλύζουν την ΕΕ με κινεζικά προϊόντα εισαγόμενα με δόλιο τρόπο.

Σύμφωνα με το Politico η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) κατέσχεσε 2.435 κοντέινερ στο λιμάνι του Πειραιά, το οποίο ανήκει κατά πλειοψηφία στην κινεζική κρατική επιχείρηση COSCO.

Τα κοντέινερ περιείχαν κυρίως ηλεκτρικά ποδήλατα, υφάσματα και υποδήματα.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη κατάσχεση κοντέινερ στην ιστορία της ΕΕ.

Το σύστημα για την αποφυγή της πληρωμής των αντιντάμπινγκ δασμών που ισχύουν για τις εισαγωγές από την Κίνα λειτουργούσε τουλάχιστον οκτώ χρόνια, προκαλώντας απώλειες εκτιμώμενες στα 350 εκατομμύρια ευρώ σε δασμούς και επιπλέον 450 εκατομμύρια ευρώ σε ΦΠΑ, στερώντας έτσι έσοδα τόσο από τα εθνικά όσο και από τα κοινοτικά ταμεία, σύμφωνα με την EPPO (σ.σ. Ευρωπαϊκή Εισαγγελία).

Οι κατηγορίες στο κύκλωμα

Δύο τελωνειακοί υπάλληλοι κατηγορήθηκαν από Ευρωπαίους εισαγγελείς στην Αθήνα για επανειλημμένη ψευδή βεβαίωση, με την οποία προκάλεσαν παράνομα κέρδη και ζημίωσαν τον προϋπολογισμό της ΕΕ, συνδράμοντας σε τελωνειακή απάτη. Τέσσερις εκτελωνιστές κατηγορήθηκαν για επανειλημμένη τελωνειακή απάτη και για υποκίνηση σε ψευδή βεβαίωση.

Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO), με την ονομασία «Καλυψώ», είχε ως στόχο εγκληματικά δίκτυα που διαχειρίζονταν ολόκληρη την αλυσίδα των εμπορευμάτων που εισάγονταν από την Κίνα στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της διανομής τους σε κράτη-μέλη, ενώ ταυτόχρονα απέφευγαν την καταβολή τελωνειακών δασμών και διέπρατταν εκτεταμένη απάτη στον ΦΠΑ.

Η έρευνα αφορούσε υφάσματα, παπούτσια, ηλεκτρικά πατίνια, ηλεκτρικά ποδήλατα και άλλα προϊόντα που εισάγονται από την Κίνα. Τα έσοδα από τα προϊόντα αυτά «ξεπλένονταν» και επιστρέφονταν στην Κίνα.

«Αυτά τα πολύ οργανωμένα εγκληματικά δίκτυα έχουν εξειδικευτεί σε αυτόν τον τύπο απάτης για χρόνια», δήλωσε η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοντρούτα Κόβεσι σε δήλωσή της.

«Η επιχείρηση Καλυψώ στέλνει σε αυτούς τους εγκληματίες ένα σαφές μήνυμα: οι κανόνες έχουν αλλάξει και δεν υπάρχουν πλέον ασφαλή καταφύγια. Τώρα, πρέπει να μετατρέψουμε αυτήν την εντυπωσιακή επιτυχία σε συστηματική εργασία. Χρειαζόμαστε αφιερωμένους και εξειδικευμένους αστυνομικούς, τελωνειακούς και εφοριακούς ερευνητές σε όλη τη ζώνη της EPPO», πρόσθεσε η Κόβεσι.

Αυτά τα δίκτυα, που ελέγχονται κυρίως από Κινέζους υπηκόους, σύμφωνα με την EPPO, εμπλέκονται επίσης σε ξέπλυμα χρημάτων και επιστροφή των κερδών στην Κίνα.

Από την πλευρά του, ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσίλης ανέφερε: «Η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποτελεί βασικό παράγοντα για την καταπολέμηση του οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος και τη διασφάλιση των φορολογικών εσόδων της ΕΕ και των κρατών μελών της, προς όφελος του δίκαιου ανταγωνισμού και των πολιτών μας. Τα έσοδα – τόσο από τους δασμούς όσο και από τον ΦΠΑ επί των εισαγόμενων εμπορευμάτων στο λιμάνι του Πειραιά – παρουσιάζουν ήδη αύξηση, φθάνοντας τα 143 εκατομμύρια ευρώ τον Ιούλιο του 2025 σε σύγκριση με 139,9 εκατομμύρια ευρώ τον Ιούλιο του 2024, ενώ η πλήρης ψηφιοποίηση των διαδικασιών ελέγχου των τελωνειακών εγγράφων αυξάνει τη διαφάνεια και επιτρέπει την έγκαιρη αναγνώριση των μοτίβων παρανομίας και απάτης».

Τα κατασχεθέντα κοντέινερ τελούν υπό εξέταση. Μέχρι στιγμής, οι ελληνικές αρχές έχουν ανοίξει μόνο έναν περιορισμένο αριθμό, ωστόσο, τα περιεχόμενα των κοντέινερ εκτιμάται ότι αξίζουν 250 εκατομμύρια ευρώ. Η EPPO δήλωσε ότι το άνοιγμα και η ανάλυση των εμπορευμάτων συνιστά τεράστιο φόρτο εργασίας για τους τελωνειακούς υπαλλήλους του Πειραιά, καθώς και κίνδυνο για την ασφάλεια.

Τουλάχιστον 500 από τα κοντέινερ είναι γεμάτα με ηλεκτρικά ποδήλατα. Από αυτά, τα 360 δεν είχαν ακόμη δηλωθεί στα τελωνεία. Ωστόσο, με βάση τη μεθοδολογία των εγκληματικών οργανώσεων, οι εισαγγελείς εκτιμούν ότι θα είχαν δηλωθεί λανθασμένα και υποτιμημένα για να αποφευχθούν οι αντιντάμπινγκ δασμοί που ισχύουν για τις εισαγωγές από την Κίνα.