Φωτογραφίες – Βίντεο: Δανάη Μαραγκού

Με το χαμόγελο ζωγραφισμένο στα χείλη τους, αφού κατάφεραν να επαναπατριστούν από την «κόλαση» του Ντουμπάι, επέστρεψαν το απόγευμα της Τετάρτης 13 Μαρτίου με την πτήση της AEGEAN στο «Ελ. Βενιζέλος», 100 συμπολίτες μας μαζί με τα 40 κατοικίδια τους, σκύλους και γάτες.

Η πτήση της AEGEAN, που οργανώθηκε από το υπουργείο Εσωτερικών, με το κωδικό όνομα «Επιχείρηση Κιβωτός» προσγειώθηκε στον διάδρομο λίγα λεπτά μετά τις 7 μ.μ.

«Καταφέραμε το ακατόρθωτο», ήταν η πιο σημαντική από τις δηλώσεις των επαναπατρισθέντων, η οποία εξέφραζε όλη την αγωνία που έζησαν τόσες μέρες, στην προσπάθεια τους να απεγκλωβιστούν από το Ντουμπάι και άλλες πόλεις των Εμιράτων και να επιστρέψουν σώοι στην Αθήνα.

«Είμαστε περήφανοι που είμαστε εδώ και είμαστε καλά», επισήμανε μια επιβάτης της πτήσης, ενώ άλλος επιβάτης τόνισε όσον αφορά τα κατοικίδια ότι: «Η πτήση ήταν φανταστική και τα σκυλιά δεν ακουστήκαν καθόλου».

Άπαντες ευχαρίστησαν του υπουργείο Εσωτερικών, την ελληνική πρεσβεία στο Ντουμπάι και όλους όσοι συνέβαλλαν, για την ασφαλή επιστροφή τους στην Ελλάδα.

Πριν εξέλθουν οι επιβάτες της πτήσης, από την αίθουσα παραλαβής αποσκευών, έκανε δηλώσεις ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών Γιάννης Χρυσάκης αρμόδιος για την προστασία των ζώων συντροφιάς.

