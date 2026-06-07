Ένα αυτοσχέδιο εργαστήριο παρασκευής εκρηκτικών, ψηφιακά πειστήρια και διασυνδέσεις με διεθνή δίκτυα τρομοκρατίας έφερε στο φως η κοινή, συντονισμένη επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας (Δ.Α.Ε.Ε.Β.) και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ) στην Κρήτη σχετικά με τον 37χρονο Παλαιστίνιο που είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς.

Η σύλληψη του άνδρα το απόγευμα του Σαββάτου, 6 Ιουνίου, ξετυλίγει το κουβάρι μιας σοβαρής υπόθεσης με διεθνείς προεκτάσεις. Σε βάρος του συλληφθέντος έχει ήδη σχηματιστεί βαρύτατη δικογραφία για ένταξη ως μέλος στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, καθώς και για λήψη εκπαίδευσης και ταξίδι για τρομοκρατικούς σκοπούς.

Τα ευρήματα της ΕΛ.ΑΣ.

Οι αιφνιδιαστικές έρευνες που ακολούθησαν σε οικίες που σχετίζονται με τον 37χρονο, τόσο στην Κρήτη όσο και στην Αττική, επιβεβαίωσαν τις υποψίες των Αρχών, αποκαλύπτοντας εξοπλισμό που παραπέμπει απευθείας σε αυτοσχέδιο εργαστήριο.

Τα κατασχεθέντα πειστήρια:

Εργαστηριακός εξοπλισμός : Ένας αναλυτικός ζυγός ακριβείας εργαστηριακού τύπου και ένας εργαστηριακός μαγνητικός αναδευτήρας με θερμαινόμενη πλάκα.

: Ένας αναλυτικός ζυγός ακριβείας εργαστηριακού τύπου και ένας εργαστηριακός μαγνητικός αναδευτήρας με θερμαινόμενη πλάκα. Ψηφιακά πειστήρια : Συσκευές κινητής τηλεφωνίας, φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής (laptop) και φορητές συσκευές αποθήκευσης δεδομένων (USB/σκληροί δίσκοι), τα οποία μεταφέρθηκαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια για πλήρη ανάλυση.

: Συσκευές κινητής τηλεφωνίας, φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής (laptop) και φορητές συσκευές αποθήκευσης δεδομένων (USB/σκληροί δίσκοι), τα οποία μεταφέρθηκαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια για πλήρη ανάλυση. Οικονομικά στοιχεία: Κάρτες τραπεζικών ιδρυμάτων που εξετάζονται για τυχόν χρηματοδότηση έκνομων ενεργειών.

Δείτε φωτογραφίες που δημοσιοποίησε η Αστυνομία:

Το προφίλ και οι διεθνείς επαφές

Ο 37χρονος, ο οποίος ζούσε και εργαζόταν στην Κρήτη, είχε τεθεί το τελευταίο διάστημα υπό το μικροσκόπιο των Ελληνικών Αρχών. Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΥΠ, υπήρχαν σαφείς ενδείξεις ότι ο άνδρας βρισκόταν σε επαφή με πρόσωπα που απασχόλησαν πρόσφατα τις Αρχές άλλης ευρωπαϊκής χώρας για υποθέσεις τρομοκρατίας.

Παράλληλα, οι έρευνες εστιάζουν στην εκπαίδευση που φαίνεται να είχε λάβει στην κατασκευή συνθετικών εκρηκτικών υλών, καθώς διαπιστώθηκε ότι είχε προχωρήσει ακόμη και σε διαδικτυακές παραγγελίες πρώτων υλών.

Ο συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής και της ΕΥΠ βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για να διαπιστωθεί το εύρος του δικτύου και αν υπήρχαν άλλοι συνεργοί επί ελληνικού εδάφους.

Η επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Συνελήφθη απογευματινές ώρες χθες, Σάββατο 6 Ιουνίου 2026, σε περιοχή της Κρήτης, 37χρονος αλλοδαπός παλαιστινιακής καταγωγής, έπειτα από κοινή επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας (Δ.Α.Ε.Ε.Β.) και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ένταξη ως μέλος στην τρομοκρατική οργάνωση HAMAS, καθώς και για λήψη εκπαίδευσης και ταξίδι για τρομοκρατικούς σκοπούς.

Προηγήθηκε αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, από τα οποία προέκυψαν ενδείξεις διασύνδεσης του 37χρονου με πρόσωπα που απασχόλησαν πρόσφατα τις αρχές άλλης ευρωπαϊκής χώρας για υποθέσεις τρομοκρατίας. Παράλληλα, ερευνώνται στοιχεία που αφορούν εκπαίδευσή του στην κατασκευή συνθετικών εκρηκτικών υλών.

Μάλιστα, ο 37χρονος εργαζόταν και διέμενε σε περιοχή της Κρήτης, ενώ, όπως προέκυψε από την έρευνα, είχε προβεί σε διαδικτυακή παραγγελία εκρηκτικών υλών. Κατά τις επακόλουθες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες στην Κρήτη και την Αττική, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων:

συσκευές κινητής τηλεφωνίας,

φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής,

φορητές συσκευές αποθήκευσης δεδομένων,

κάρτες τραπεζικών ιδρυμάτων,

αναλυτικός ζυγός ακριβείας εργαστηριακού τύπου και

εργαστηριακός μαγνητικός αναδευτήρας με θερμαινόμενη πλάκα.

Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται».