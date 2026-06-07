Στην Ευελπίδων αναμένεται να φτάσει αύριο, Δευτέρα 8 Ιουνίου, ο Παλαιστίνιος, μέλος της Χαμάς, ο οποίος συνελήφθη στην Κρήτη το βράδυ του Σαββάτου.

Ο 37χρονος που είχε φτάσει πριν από δύο χρόνια από τη Γάζα στη χώρα μας και μάλιστα είχε λάβει και ασυλία, φέρεται να τα ομολόγησε όλα στην αστυνομία.

Εργαζόταν ως ηλεκτρολόγος σε πεντάστερο ξενοδοχείο στον Άγιο Νικόλαο και διατηρούσε ένα διακριτικό προφίλ, καθώς η μόνη φορά που είχε απασχολήσει τις Αρχές ήταν για εξακρίβωση αρχείων μαζί με άλλους αλλοδαπούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, διέμενε μαζί σε δωμάτιο που είχε μισθώσει το ξενοδοχείο για στέγαση των εργαζομένων του. Ειδικότερα, έμενε μαζί με δυο συμπατριώτες τους, οι οποίοι μετά τον έλεγχο των Αρχών, αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς δεν προέκυψε καμία σύνδεση με την τρομοκρατική οργάνωση.

Το εργαστήριο εκρηκτικών στα Πατήσια και οι ύποπτες αναζητήσεις στο διαδίκτυο

Από τις έρευνες των Αρχών εντοπίστηκε και ένα διαμέρισμα που μίσθωνε ο 37χρονος στα Πατήσια στο κέντρο της Αθήνας.

Το διαμέρισμα αυτό το είχε μετατρέψει σε «μυστικό» εργαστήριο εκρηκτικών. Εκεί είχε όλα τα εργαλεία που θα τον βοηθούσαν στο να δημιουργήσει τα «όπλα», τα οποία θα χρησιμοποιούσε στην επικείμενη επίθεση σε κρουαζιερόπλοιο στην Κρήτη.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το μέλος της Χαμάς ήταν ειδικά εκπαιδευμένο στη δημιουργία εκρηκτικών.

Παράλληλα, στις έρευνες που έγιναν σε Άγιο Νικόλαο και Πατήσια βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα, φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, μέσα αποθήκευσης δεδομένων, τραπεζικές κάρτες, καθώς και εργαστηριακός εξοπλισμός.

Τα κινητά τηλέφωνα εξετάστηκαν και η αστυνομία εντόπισε ύποπτες αναζητήσεις στο διαδίκτυο για εκρηκτικά υλικά, τα οποία κάποιος θα του έστελνε από το εξωτερικό.

Τον πρόλαβαν, όμως οι αστυνομικές Αρχές, οι οποίες τον συνέλαβαν το βράδυ του Σαββάτου 6 Ιουνίου και το «δέμα» του θα μείνει χωρίς παραλήπτη.

Η στρατολόγηση στη Χαμάς και η ειδική εκπαίδευση στη Μαλαισία

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 37χρονος πριν έρθει στην Ελλάδα, διέμενε μόνιμα στη Λωρίδα της Γάζας με τη σύζυγο και τα παιδιά του. Από εκεί στρατολογήθηκε από την τρομοκρατική οργάνωση, Χαμάς, και εστάλη σε ειδικό στρατόπεδο στη Μαλαισία για να εκπαιδευτεί.

Σημειώνεται πως για τις εκπαιδεύσεις των μελών τους, οι τρομοκρατικές οργανώσεις προτιμούν ιδιαιτέρως τη Μαλαισία. Υπό τις οδηγίες της Χαμάς εκπαιδεύτηκε εντατικά στην κατασκευή βομβών με τη χρήση απλών υλικών του εμπορίου.

Το σχέδιο της επίθεσης στο ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο Crown Iris

Ο συλληφθείς φαίνεται πως ήθελε να ετοιμάσει τα εκρηκτικά για να χτυπήσει κρουαζιερόπλοιο, ισραηλινών συμφερόντων.

Στόχος του, λοιπόν, ήταν το Crown Iris, το οποίο αναμένεται να φτάσει στην Κρήτη, την ερχόμενη Τρίτη 9 Ιουνίου.

Πώς τον «τσάκωσαν» – Η επιχείρηση «Odin»

Η επιχείρηση «Odin» οργανώθηκε ύστερα από αξιοποίηση πληροφοριών και συντονισμό μεταξύ της ΕΥΠ και της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, ενώ στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται η δραστηριότητα του συλληφθέντος και οι επαφές που φέρεται να διατηρούσε με πρόσωπα, τα οποία συνελήφθησαν πρόσφατα στην Κύπρο για υποθέσεις που σχετίζονται με την τρομοκρατική δράση της Χαμάς στην Ιερουσαλήμ (σ.σ. βομβιστικές επιθέσεις).

Οι έρευνες για το εύρος των δραστηριοτήτων του και τυχόν συνεργασίες ή διασυνδέσεις του εντός και εκτός Ελλάδας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

«Συνελήφθη σήμερα (Σάββατο 6/6) στην Κρήτη, μετά από κοινή επιχείρηση της ΕΥΠ και της ΔΑΕΕΒ, 37χρονος αλλοδαπός παλαιστινιακής καταγωγής, κατηγορούμενος για ένταξη ως μέλος στην τρομοκρατική οργάνωση HAMAS, λήψη εκπαίδευσης, ταξίδι και σχεδιασμό τρομοκτραικών ενεργειών. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, συνδεόταν με πρόσφαρα συλληφθέντα άτομα στην Κύπρο για αδικήματα τρομοκρατίας. Κατά τις έρευνες σε οικίες στην Κρήτη και την Αθήνα εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων, συσκευές κινητής τηλεφωνίας, φορητός η/υ, μέσα αποθήκευσης δεδομένων, τραπεζικές κάρτες και εργαστηριακός εξοπλισμός. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Οι έρευνες συνεχίζονται».