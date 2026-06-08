Σε θρίλερ με διεθνείς προεκτάσεις εξελίσσεται η μεγάλη αντιτρομοκρατική επιχείρηση υπό την κωδική ονομασία «Odin», η οποία οδήγησε στη σύλληψη ενός 37χρονου Παλαιστίνιου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Ο άνδρας, ο οποίος φέρεται να ομολόγησε ότι είναι στέλεχος της Χαμάς εκπαιδευμένος στην κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών, μεταφέρεται υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας σήμερα Δευτέρα στην Αθήνα, προκειμένου να οδηγηθεί ενώπιον ειδικού Εφέτη Ανακριτή για θέματα τρομοκρατίας.

Ο πυρήνας υπόπτων της Χαμάς στην Κύπρο

Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται στις αρχές Μαΐου, όταν η ισραηλινή υπηρεσία πληροφοριών Μοσάντ ενημέρωσε τις αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας για τη δράση υπόπτων μελών της Χαμάς στο νησί. Η Κυπριακή Υπηρεσία Πληροφοριών (ΚΥΠ) αντέδρασε άμεσα, προχωρώντας στις 21 Μαΐου στη σύλληψη ενός 38χρονου Παλαιστίνιου στην Ακτή του Κυβερνήτη (ο οποίος είχε περάσει παράνομα από τα κατεχόμενα) και δύο 24ωρα αργότερα, στις 23 Μαΐου, στη σύλληψη ενός δεύτερου Παλαιστίνιου, ηλικίας 32 ετών, στην περιοχή Καμάρες. Στα σπίτια τους στην Κύπρο εντοπίστηκαν χημικές πρόδρομες ουσίες, όπως νιτρική αμμωνία (η οποία με την προσθήκη πετρελαίου δημιουργεί το ισχυρό εκρηκτικό ANFO).

Η αντίστροφη μέτρηση για τον εντοπισμό του 37χρονου στην Ελλάδα ξεκίνησε όταν ο 32χρονος συλληφθείς στην Κύπρο «έσπασε» κατά την ανάκριση. Ομολόγησε ότι σχεδίαζαν ένα μαζικό τρομοκρατικό χτύπημα κατά ισραηλινού στόχου εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατονόμασε τον 37χρονο ομοεθνή του στην Κρήτη ως βασικό σύνδεσμο.

Η πληροφορία διαβιβάστηκε ακαριαία στην ελληνική Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ). Κλιμάκιά της ταξίδεψαν εμπιστευτικά στην Κύπρο για να συντονίσουν τις ενέργειες με τις κυπριακές αρχές, ενώ αμέσως μετά ενεργοποιήθηκε η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία.

Το προφίλ και η ομολογία: «Το κάνω για την πατρίδα μου»

Ο 37χρονος, γεννημένος στην Αίγυπτο με καταγωγή από την Παλαιστίνη, διέμενε μόνιμα στην Ελλάδα έχοντας εξασφαλίσει καθεστώς ασύλου. Λόγω αυτού του καθεστώτος, είχε τη δυνατότητα να ταξιδεύει εντός της ζώνης Σένγκεν. Οι αρχές έχουν ήδη χαρτογραφήσει ταξίδια του στη Ζυρίχη και τη Γερμανία, ενώ βρισκόταν και στο μικροσκόπιο των γερμανικών αρχών για ύποπτες τηλεφωνικές επαφές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος φέρεται να δήλωσε στους αστυνομικούς αμέσως μετά τη σύλληψή του: «Είμαι μέλος της Χαμάς. Το κάνω για την πατρίδα μου», προσθέτοντας ότι οι σχεδιαζόμενες ενέργειες αποτελούσαν αντίποινα για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

Παράλληλα, παραδέχθηκε ότι τον Αύγουστο του 2025 είχε ταξιδέψει στη Μαλαισία, όπου εκπαιδεύτηκε σε ειδικό στρατόπεδο της Χαμάς στην κατασκευή βομβών με τη χρήση κοινών χημικών υλικών που κυκλοφορούν ελεύθερα στο εμπόριο. Ισχυρίστηκε, ωστόσο, ότι στην πορεία άλλαξε γνώμη, επιστρέφοντας μέρος των χρημάτων που είχε λάβει από την οργάνωση και ακυρώνοντας διαδικτυακές παραγγελίες χημικών ουσιών.

Το «εργαστήριο» στα Πατήσια και οι πιθανοί στόχοι

Κατά τους χειμερινούς μήνες, ο 37χρονος διέμενε σε διαμέρισμα στα Κάτω Πατήσια στην Αθήνα, το οποίο μοιραζόταν με τουλάχιστον άλλα δύο άτομα. Η έφοδος της Αντιτρομοκρατικής στο συγκεκριμένο διαμέρισμα έβγαλε λαβράκι, καθώς εντοπίστηκε ο απαραίτητος εξοπλισμός και υλικά για τη συναρμολόγηση εκρηκτικού μηχανισμού.

Το γεγονός ότι τα εκρηκτικά βρέθηκαν στην Αθήνα, ενώ ο ίδιος είχε μεταβεί στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης για να εργαστεί ως ηλεκτρολόγος σε πολυτελές ξενοδοχείο ενόψει της τουριστικής σεζόν, προβληματίζει έντονα τους αναλυτές της ΕΛ.ΑΣ. Αν και ο κατηγορούμενος επιμένει ότι δεν είχε σκοπό να χτυπήσει σε ελληνικό έδαφος, οι διωκτικές αρχές παραμένουν εξαιρετικά επιφυλακτικές. Στην περιοχή της Κρήτης όπου εργαζόταν υπάρχουν καταλύματα που φιλοξενούν πολλούς Ισραηλινούς τουρίστες, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται στο νησί και η κατάπλευση κρουαζιερόπλοιου με εκατοντάδες επιβάτες από το Ισραήλ.

Στο «μικροσκόπιο» τα κινητά και οι διεθνείς διασυνδέσεις

Στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Αθήνας μεταφέρονται ήδη τα κινητά τηλέφωνα, ο φορητός υπολογιστής και τα ψηφιακά μέσα αποθήκευσης του 37χρονου. Οι αρχές ασφαλείας επικεντρώνονται πλέον σε δύο βασικά ερωτήματα: