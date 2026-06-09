Μεγάλη, συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τις πρωινές ώρες σήμερα, Τρίτη (9/6), σε οικισμούς της Παλλήνης. Η επιχείρηση σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής και τη Γ.Α.Δ.Α..

Στην ευρείας κλίμακας εξόρμηση συμμετείχε ισχυρή αστυνομική δύναμη από διάφορες υπηρεσίες, ανάμεσα στις οποίες το Αστυνομικό Τμήμα Παλλήνης, η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής, ομάδες της Ο.Π.Κ.Ε., καθώς και στελέχη των Διευθύνσεων Τροχαίας και Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής.

Οι συλλήψεις και οι τροχονομικοί έλεγχοι

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, οι Αρχές προχώρησαν σε δύο συλλήψεις ατόμων, τα οποία κατηγορούνται για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας. Παράλληλα, στο μικροσκόπιο των Αρχών μπήκε και η οδηγική συμπεριφορά στην περιοχή, όπου βεβαιώθηκαν σοβαρές παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.), με βασικότερες την οδήγηση οχημάτων χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης (Δίπλωμα), και την κυκλοφορία οχημάτων, χωρίς Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο.

Επιχείρηση-εξπρές με τον ΔΕΔΔΗΕ για παράνομες συνδέσεις

Σημαντικό ρόλο στην επιχείρηση διαδραμάτισε και ειδικό συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ που συνέδραμε τις αστυνομικές δυνάμεις. Οι τεχνικοί προχώρησαν στην αποξήλωση καλωδίων συνολικού μήκους 500 μέτρων, τα οποία είχαν τοποθετηθεί παράνομα για τη διενέργεια ρευματοκλοπών.

Όπως επισημαίνουν οι Αρχές, οι συγκεκριμένες αυθαίρετες παρεμβάσεις στο δίκτυο ηλεκτροδότησης εγκυμονούσαν σοβαρότατους κινδύνους για τη δημόσια ασφάλεια, καθώς θα μπορούσαν να προκαλέσουν βραχυκυκλώματα ή πυρκαγιές.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση, υποβλήθηκε ήδη στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή για τα περαιτέρω.