Σημαντική αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στις Αχαρνές, στο πλαίσιο της ειδικής δράσης «Spark–Down» που αφορά την πρόληψη και αποτροπή της παράνομης διακίνησης, εμπορίας, κατασκευής και χρήσης ειδών πυροτεχνίας.

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής προχώρησαν στον εντοπισμό και την κατάσχεση μεγάλης ποσότητας επικίνδυνων υλικών σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή.

Για την υπόθεση συνελήφθη το μεσημέρι της 8ης Απριλίου 2026 ένας 54χρονος ημεδαπός, ιδιοκτήτης του καταστήματος, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, ο κατηγορούμενος δραστηριοποιούνταν στην παράνομη εμπορία και διάθεση των συγκεκριμένων ειδών στην ευρύτερη περιοχή, αποθηκεύοντάς τα εντός του καταστήματός του.

Κατά την έρευνα που ακολούθησε στον χώρο, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν:

• 22.026 κροτίδες,

• 393 πυροτεχνήματα,

• 2 καπνογόνα,

• 200 καψούλια και

• 4 μεταλλικά πιστόλια εκτόξευσης φωτοβολίδων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Η επιχείρηση αναδεικνύει τη σημασία των στοχευμένων αστυνομικών παρεμβάσεων, καθώς η απομάκρυνση τέτοιων επικίνδυνων υλικών από κατοικημένες περιοχές συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και της σωματικής ακεραιότητας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προστασία ανηλίκων και νέων, οι οποίοι εκτίθενται συχνότερα στους κινδύνους που συνδέονται με τη χρήση πυροτεχνημάτων.

Όπως επισημαίνει η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση σε όλη την Αττική, με βασικό στόχο την πρόληψη επικίνδυνων περιστατικών και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.