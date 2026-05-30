Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) προχώρησε στην πλήρη εξάρθρωση του δικτύου οργανωμένου εγκλήματος που υπόβοσκαν εδώ και χρόνια στις αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το «ελληνικό FBI» στο πλαίσιο της ευρείας κλίμακας «Επιχείρησης Θερισμός», κατόρθωσε μέσα σε έξι μήνες να εντοπίσει πέντε εγκληματικές οργανώσεις που είχαν συνολικό όφελος από τις παράνομες επιδοτήσεις πάνω από 17 εκατομμύρια ευρώ.

Η ογκώδης δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά 1.151 κατηγορούμενους, εκ των οποίων περισσότεροι από 90 έχουν ήδη συλληφθεί, με 17 να οδηγούνται στις φυλακές ως προφυλακιστέοι.

Τα στοιχεία από τους φακέλους της ΔΑΟΕ σοκάρουν και ανατρέπουν τα δεδομένα που γνωρίζαμε μέχρι στιγμής.

Η διαχρονική κατάχρηση των πόρων του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία χρονολογείται τουλάχιστον από το 2018, δεν αφορά μεμονωμένους αγρότες ή κτηνοτρόφους με «πολιτικές διασυνδέσεις», αλλά αποτελεί συστηματική δραστηριότητα της οργανωμένης μαφίας. Οι εγκληματικές οργανώσεις είχαν «ακτίνα» από την Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου, ως την Μακεδονία και την Θράκη.

Οι εμπλεκόμενοι χρησιμοποιούσαν εξελιγμένες μεθόδους απάτης, εικονικά τιμολόγια, ακόμη και τη συνδρομή επίορκων στελεχών σε Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων.

Η επιχείρηση «Θερισμός»

Η εκτεταμένη επιχείρηση της ΔΑΟΕ με την κωδική ονομασία «Θερισμός» ξεκίνησε με εντολή της σημερινής πολιτικής ηγεσίας, πολύ πριν έρθει στη δημοσιότητα το σκάνδαλο με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι κατηγορούμενοι για εμπλοκή στις πέντε υποθέσεις που διαλεύκανε το «ελληνικό FBI» ανέρχονται σε 1.151. Μέχρι σήμερα έχουν συλληφθεί για το σκάνδαλο αυτό 90 άτομα, εκ των οποίων προφυλακίστηκαν οι 17 και ακόμη 40 εμπλεκόμενα άτομα αφέθηκαν ελεύθερα με περιοριστικούς όρους.

Η ζημία από τη δράση των πέντε εγκληματικών ομάδων δεν έχει προσδιοριστεί ακόμα με απόλυτη ακρίβεια, καθώς οι έρευνες συνεχίζονται, όμως εκτιμάται πως υπερβαίνει τα 17 εκατομμύρια ευρώ.

«Εδώ δεν μιλάμε για μεμονωμένες “μικρές” υποθέσεις. Και αυτές υπάρχουν, προφανώς, και δεκάδες καταχραστές έχουν ήδη καταδικαστεί από τη Δικαιοσύνη, ή είναι υπόδικοι», ανέφερε κυβερνητική πηγή.

Το «modus operandi» των εγκληματικών ομάδων

«Σε αυτές τις πέντε περιπτώσεις όμως, βλέπουμε οργανωμένες ομάδες, με διακριτούς ρόλους, διαβάθμιση, πολυετή δράση. Είναι μία πολύ διαφορετική και σημαντική πτυχή της υπόθεσης ΟΠΕΚΕΠΕ, που γενικά δεν είναι γνωστή στο ευρύ κοινό», συμπληρώνει η ίδια πηγή.

Σύμφωνα με στοιχεία που προκύπτουν από την αστυνομική έρευνα, οι εγκληματικές οργανώσεις λειτουργούσαν βάσει συγκεκριμένων μοτίβων, τα οποία χωρίζονταν σε τρεις κατηγορίες.

Υπεξαίρεση αδήλωτων εκτάσεων: Οι πέντε σπείρες έβρισκαν αγροτεμάχια που είχαν μεν δικαιώματα επί των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, όμως δεν είχαν δηλωθεί από άλλους αιτούντες.

Σε πολλές περιπτώσεις επρόκειτο για εκτάσεις που ανήκαν σε ανυποψίαστους πολίτες, σε θανόντες, ακόμα και στο Δημόσιο.

Έπειτα, τα ηγετικά μέλη των εγκληματικών ομάδων και μέλη τους με λογιστικές γνώσεις καταχώριζαν τα κτήματα στη δήλωση ακίνητης περιουσίας συνεργατών ή συγγενών τους, οι οποίοι εμφανίζονταν τάχα ως ιδιοκτήτες ή εκμισθωτές. Χρησιμοποιώντας αυτό το πλαστό αποδεικτικό κυριότητας, υποβάλλονταν δηλώσεις για ενισχύσεις. Οι εγγραφές των κτημάτων στο Ε9 των δήθεν ιδιοκτητών διαγράφονταν λίγο αργότερα, σε μία προσπάθεια να σβηστούν τα ίχνη της απάτης.

«Φούσκωμα» κοπαδιών: Για τα βοσκοτόπια τώρα, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι οι δράστες που εμφανίστηκαν ως δικαιούχοι «φούσκωναν» το μέγαθος των κοπαδιών, με σκοπό να μεγιστοποιούν τα κέρδη.

Εσωτερική πληροφόρηση και εικονικά τιμολόγια: Οι πέντε εγκληματικές ομάδες υποστηρίζονταν από στελέχη Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων, τα οποία λειτουργούν ως ενδιάμεσοι μεταξύ παραγωγών και του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Έτσι, οι κατηγορούμενοι είχαν αρχικά πρόσβαση σε χαρτογραφικές αποτυπώσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, και έπειτα μπορούσαν να εντοπίσουν ευκολότερα αδήλωτα αγροτεμάχια, ενώ σημειώνεται πως είχαν ευνοϊκή μεταχείριση στην καταχώρηση των αιτήσεών τους. Η δράση μιας σπείρας ήταν διαφορετική. Ίδρυσε δύο εταιρείες που διακινούσαν εικονικά παραστατικά πώλησης και πλαστές ετικέτες πιστοποίησης σπόρων.

Τα παράνομα οφέλη τους έρχονταν όταν οι συνεργάτες των δύο επιχειρήσεων υπέβαλαν αιτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ, επισυνάπτοντας τα παράτυπα τιμολόγια ως «αποδεικτικά» της «δραστηριότητάς» τους.

Τα «πλοκάμια» σε όλη την Ελλάδα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί η γεωγραφική διασπορά των δραστών, η οποία αντανακλά και το μέγεθος της παράνομης δράσης τους.

Η πρώτη οργάνωση που εξαρθρώθηκε, με περισσότερους από 40 κατηγορούμενους, δραστηριοποιούνταν στην Κρήτη και τη Σάμο. Η δεύτερη, που διαλύθηκε στις αρχές Απριλίου και στην οποία εμπλέκονται 290 άτομα, ήταν ενεργή στο Κιλκίς και σε άλλες περιοχές της βόρειας Ελλάδας.

Τον Μάιο, η ΔΑΟΕ εξιχνίασε τη δράση μίας ομάδας που κινούνταν σε πολλές περιοχής της Κρήτης και ακόμα δύο ομάδων που είχαν ως «έδρα» τη Μακεδονία. Η συγκεκριμένη ομάδα είχε «πλοκάμια» που άγγιζαν από πολλές περιοχές της Κρήτης, ως την Αθήνα, τη Σαντορίνη και την Ήπειρο.

Σε μία εξ αυτών, η οποία εκτιμάται ότι ήταν ενεργή τουλάχιστον από το 2018, εμπλέκονται 404 κατηγορούμενοι.

Η αντιμετώπιση του σκανδάλου με τις παράνομες επιδοτήσεις

Σύμφωνα με πληροφορίες, δίνεται μεγάλη στον τρόπο που εδώ και χρόνια η Δικαιοσύνη και η Αστυνομία καταπολεμούν την παράνομη άντληση αγροτικών ενισχύσεων.

Αξίζει να σημειωθεί πως έχουν παραγγελθεί 70 έλεγχοι για πιθανές παρατυπίες στις ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που αφορούν φυσικά, αλλά και νομικά πρόσωπα, με τις πρώτες ενέργειες να χρονολογούνται από το 2010.

«Κάθε έρευνα απαιτεί πολύ χρόνο, συγκέντρωση στοιχείων, ενδελεχή αξιολόγηση και αντιπαραβολή τους. Έχουμε πολλή δουλειά ακόμα, όμως είναι πάντα σημαντικό να βλέπεις μία προσπάθεια να αποφέρει καρπούς», σημείωσε ανώτερο στέλεχος της ΔΑΟΕ, που επέμεινε να διατηρήσει την ανωνυμία του. «Αυτό που μετράει είναι ότι πλέον έχουμε μετρήσιμα αποτελέσματα και με κάθε υπόθεση καταλαβαίνουμε κι εμείς καλύτερα πώς συγκροτούνταν και πώς λειτουργούσαν όλες αυτές οι ομάδες», συνέχισε.

Εκτός από την ευρεία έρευνα που έχει διατάξει ο Εισαγγελέας, την οποία εποπτεύει το «ελληνικό FBI», υπάρχουν περαιωμένες και εν εξελίξει έρευνες που έχουν παραγγείλει τόσο Εισαγγελείς πρωτοδικών όσο και οι εντεταλμένοι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ/ΜΠΕ