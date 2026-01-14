«Απόβαση» στο νησί των Ιπποτών έκανε η Δίωξη Ναρκωτικών ώστε να βάλει τέλος στη δράση εγκληματικής οργάνωσης που καλλιεργούσε και διακινούσε κάνναβη στη Ρόδο.

Πλήρως οργανωμένο εργαστήριο

Όπως φαίνεται στο βίντεο και τις φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα η Ελληνική Αστυνομία, τα μέλη του κυκλώματος είχαν ένα πλήρως οργανωμένο εργαστήριο στο οποίο είχαν δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες για να μεγαλώνουν τα παράνομα δενδρύλλια κάνναβης.

Δείτε βίντεο

Κατά την διάρκεια της επιχείρησης έγιναν επτά προσαγωγές ατόμων εκ των οποίων οι τέσσερις μετατράπηκαν σε συλλήψεις.

Οι Αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν:

• 43 δενδρύλλια κάνναβης,

• 107 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης

• 3.200 γραμμάρια κάνναβης σε στάδιο αποξήρανσης

• Πλήθος σπόρων κάνναβης

• 6 ζυγαριές ακριβείας

• 740 ευρώ

• 6 τηλεφωνικές συσκευές και 2 οχήματα

Τις επόμενες ώρες αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις για την επιχείρηση στην οποία, εκτός από την Δίωξη Ναρκωτικών, συμμετείχαν αστυνομικοί από την Υποδιεύθυνση Πληροφοριών και την Ασφάλεια Ρόδου.