Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Τρίτης, 7 Οκτωβρίου, μεγάλη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.) για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε οικονομική και εργασιακή εκμετάλλευση μεταναστών.

Μέχρι στιγμής, έχουν πραγματοποιηθεί 170 προσαγωγές και έξι συλλήψεις μελών της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως αρχηγός, ενώ έχουν συλληφθεί ακόμη έξι άτομα για άλλα αδικήματα.

Οι επιχειρήσεις εξελίσσονται σε διάφορες περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, η Λάρισα, η Μεσσηνία, η Ηλεία, η Βοιωτία και το Άργος.

Έχουν κατασχεθεί οχήματα, χρηματικά ποσά, διαβατήρια, καθώς και ποσότητες ναρκωτικών ουσιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα μέλη της οργάνωσης είναι πακιστανικής καταγωγής, ενώ τα θύματα είναι Νεπαλέζοι.