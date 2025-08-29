Οργανωμένη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στο Ηράκλειο Κρήτης, εξάρθρωσε οργανωμένη συμμορία, που κατηγορείται για δεκάδες περιπτώσεις κλοπής ηλεκτρικής ενέργειας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, αξιοποίησαν πληροφορίες και κατάφεραν να συνδέσουν δύο άνδρες, ηλικίας 45 και 54 ετών, με τουλάχιστον 30 περιστατικά ρευματοκλοπής σε σπίτια και επιχειρήσεις του νομού.

Το πρωί της Τρίτης 26 Αυγούστου, σε συντονισμένη επιχείρηση, οι δύο άνδρες συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω, την ώρα που πραγματοποιούσαν παράνομη παρέμβαση σε μετρητή ηλεκτρικού ρεύματος σε σπίτι ιδιοκτησίας 45χρονου.

Παράλληλα συνελήφθη και ο ιδιοκτήτης της οικίας, ενώ εις βάρος ακόμη 29 ατόμων, σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας.

Κατά την έρευνα κατασχέθηκαν:

77 σφραγίδες μετρητών ΔΕΔΔΗΕ

ελάσματα χαλκού και σύρματα σφράγισης

πρέσα και εργαλειοθήκη με πλήρη ηλεκτρολογικό εξοπλισμό

2 κινητά τηλέφωνα

το ποσό των 2.700 ευρώ

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο 54χρονος αναλάμβανε τον ρόλο του μεσάζοντα, εντοπίζοντας υποψήφιους «πελάτες», ενώ ο 45χρονος δρούσε ως τεχνικός, πραγματοποιώντας τις παρεμβάσεις στους μετρητές του ΔΕΔΔΗΕ.

Η δράση τους, εκτείνεται τουλάχιστον από τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο του 2025, με την αξία της κλεμμένης ενέργειας να υπολογίζεται σε περισσότερα από 190.000 ευρώ.