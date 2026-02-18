Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χώρο επιχείρησης στη δυτική Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε σε βιοτεχνία αλουμινίου στην περιοχή των Διαβατά, καίγοντας μπογιές και χαρτόκουτα που βρίσκονταν στον χώρο της επιχείρησης. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με 21 πυροσβέστες και επτά οχήματα να επιχειρούν στο σημείο.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν υπάρχουν άτομα εντός της βιοτεχνίας, γεγονός που μειώνει τον κίνδυνο για ανθρώπινες απώλειες, ενώ οι προσπάθειες επικεντρώνονται στον περιορισμό και την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς.