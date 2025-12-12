Για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται από νωρίς το πρωί της Παρασκευής 12/12 σε εξέλιξη στην Κρήτη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση με προσαγωγές υπόπτων.

Πρόκειται για συντονισμένες εφόδους που έγιναν από δυνάμεις της Δ.Α.Ο.Ε. (Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος) σε διάφορες περιοχές του νησιού για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, που δραστηριοποιούνταν σε κακουργηματικές απάτες σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και της αγροτικής οικονομίας, λαμβάνοντας παρανόμως ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μέσω ψευδών δηλώσεων.

Μάλιστα, μέχρι στιγμής έχουν προσαχθεί 14 άτομα, με πληροφορίες του Cretalive να αναφέρουν ότι μεταξύ των προσαχθέντων περιλαμβάνονται γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής (πρόεδρος αγροτικού συλλόγου) και μέλη της οικογένειάς του. Πρόκειται για τον Μ.Χ. αγροτοσυνεταιριστή με πλούσια δράση στην παραγωγή και προώθηση βιολογικών προϊόντων στην Κρήτη.

Σύμφωνα με πηγές ενημέρωσης, οι έρευνες είναι ακόμα σε εξέλιξη, με επίκεντρο και άλλα πρόσωπα, που δεν είναι στο περιβάλλον του αγροτοσυνδικαλιστή.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να έπαιρναν παρανόμως οικονομικές ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μέσω ψευδών δηλώσεων και παραπλανητικών στοιχείων, αποκομίζοντας σημαντικά χρηματικά ποσά.

Οι ίδιες πηγές ενημέρωσης αναφέρουν ότι για όσους τελικά η προσαγωγή μετατραπεί σε σύλληψη, εκτιμάται ότι θα μεταχθούν στην Αθήνα- όπως έγινε και σε προηγούμενες, ανάλογες περιπτώσεις.

Το διάστημα που ερευνάται αφορά τα έτη από το 2019 μέχρι το 2025, με το ύψος των παράνομων επιδοτήσεων αγγίζει τα 1,7 εκατ. ευρώ. Στο κύκλωμα φέρονται ως εμπλεκόμενοι επίσης δικηγόροι και λογιστές.