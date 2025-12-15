Ολοκληρώθηκε με επιτυχία επιχειρησιακή εκπαίδευση μονάδων του Πολεμικού Ναυτικού η οποία πραγματοποιήθηκε στην ευρύτερη περιοχή του Mυρτώου Πελάγους και του κεντρικού Αιγαίου.

Όπως ενημερώνει το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, στην άσκηση συμμετείχαν πλοία των Διοικήσεων, Φρεγατών, Ταχέων Σκαφών, Επιτήρησης, Υποβρυχίων, Υποβρυχίων Καταστροφών, ιπτάμενα μέσα της Αεροπορίας Ναυτικού , Συστήματα Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών του ΓΕΕΘΑ, καθώς και αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας.

Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος επιχειρησιακής εκπαίδευσης των Μονάδων του Αρχηγείου Στόλου, με σκοπό την αξιολόγηση της επιχειρησιακής σχεδίασης, καθώς και τη διατήρηση και περαιτέρω επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και μαχητικής ικανότητας των συμμετεχόντων.