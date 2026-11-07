Την περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεων ανάμεσα στις ναυτικές δυνάμεις της Ελλάδας και της Ινδίας αποδεικνύει η πολυήμερη παρουσία πλοίου του Πολεμικού Ναυτικού της Ινδίας στη χώρα μας, η οποία ολοκληρώθηκε με κοινά επιχειρησιακά γυμνάσια ανοιχτά της Κρήτης.

Συγκεκριμένα, η φρεγάτα TRISHUL (F-43) του Ινδικού Πολεμικού Ναυτικού κατέπλευσε στον Ναύσταθμο Κρήτης, όπου και παρέμεινε για τέσσερις ημέρες στο πλαίσιο προγραμματισμένων επαφών.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του ινδικού πολεμικού πλοίου στη βάση της Σούδας, ο Ακόλουθος Άμυνας της Ινδίας, Συνταγματάρχης Gaurav Chaudhry, συνοδευόμενος από τον Κυβερνήτη της φρεγάτας, Πλοίαρχο Charit Kapil, συναντήθηκαν με τον Διοικητή του Ναυστάθμου, Αρχιπλοίαρχο Αθανάσιο Δούρο.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε η κοινή διάθεση για συνέχιση των ναυτικών ανταλλαγών, σε ένα παραδοσιακά θετικό κλίμα αμοιβαίου σεβασμού και συνεργασίας.

Με τον απόπλου του πολεμικού πλοίοι, η ελληνική φρεγάτα «ΛΗΜΝΟΣ» συναντήθηκε την φραγάτα «TRISHUL» σε θαλάσσια περιοχή του βορείου Κρητικού Πελάγους για τη διεξαγωγή συνεκπαίδευσης τύπου PASSEX.

Τα πληρώματα δοκίμασαν στην πράξη τη διαλειτουργικότητά τους, εκτελώντας εξειδικευμένα αντικείμενα τακτικών επικοινωνιών καθώς και απαιτητικούς προχωρητικούς ελιγμούς, αναβαθμίζοντας ουσιαστικά την επιχειρησιακή και μαχητική τους ετοιμότητα.